搭飛機要登機時，空服員總是會站成一排在機艙門口熱情迎接乘客，讓大家能夠有賓至如歸的感受，但你知道嗎？其實空服員們這個行為背後還有其他原因，近日美國空姐就拍片揭開秘辛，指出空服員在登機時總會上下打量乘客，就是為了找出緊急情況可以尋求幫助的人。

根據《Insider》報導，美國空姐凱特（Kat Kamalani）在TikTok影片中透露，每當乘客登機時，空服員都會站在門口熱情地打招呼，事實上他們並不只是出於禮貌，更是在上下觀察每個乘客的穿著打扮，推測出他們可能的職業，以尋找在機上出現危急情況時，可以給予幫助的ABP（Able Body People）。

凱特指出像是軍人、飛行員、消防員、警察和醫生，都是符合ABP資格的職業人選，如果機上發生醫療緊急事故、飛行員需要迫降飛機，或出現其他安全隱憂的時候，空服員都會主動向他們尋求協助。

此外，空服員也會觀察乘客是否攜帶了可疑物品，或是否有人口販運的嫌疑，「如果有人拿了一個正在洩漏某種氣味的盒子，那可能就是有問題了」，凱特也表示這種狀況在航空業其實很常見，「乘客的安全是我們的第一要務，所以我們必須尋找那些不合常理的東西」。

不少網友看到影片後都覺得十分驚訝，紛紛笑說：「空服員看到我的時候心裡肯定在想：『OK，沒用的人』」、「謝謝，我知道自己在飛機上是個沒用的人了」、「難怪上次空姐一直上下打量我，我還以為她覺得我的愛迪達是假貨咧！」；也有人好奇空服員是如何透過服裝打扮看出一個人的職業，凱特對此沒有正面回答，只是俏皮地說：「我們就是知道」。