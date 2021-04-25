大陸遼寧省大連一名大媽2008年投入5萬多元人民幣（約21萬元新台幣）購入一檔股票，沒想到搬去國外後，帳戶密碼一忘就是13年，如今才又重新回到證券行辦理，卻意外發現當初持有的股票竟然漲到市值500多萬元人民幣（約2160萬元新台幣）。

根據《光明網》報導，大連一名大媽長年旅居國外，因為忘記帳戶密碼，因此在買入股票後，就沒有再對持有的股票進行買賣，直到近日才有空回國辦理密碼重置，當她重新登入帳戶後才赫然發現13年前花費5萬多元人民幣買的股票，如今竟然漲了100倍，市值已經漲到500多萬元（約2160萬元新台幣），讓她瞬間嚇到腿軟，需要一旁的女行員幫忙攙扶著。

根據數據顯示，長春高新的股價從2008年截至今年4月23日，確實已經漲了超過10000％。（圖／翻攝自陸網）

報導指出，大媽2008年花費了5萬多元人民幣所持有的股票為「長春高新」，國信證券也證實確有此事，指出有客戶13年間賺了100倍。而根據數據顯示，長春高新的股價從2008年到現在確實已經漲了超過10000％，因此5萬人民幣變500萬人民幣的確沒錯。長春高新4月23日最新的收盤價顯示為480.17人民幣（約2073元新台幣），市值逼近2000億人民幣。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「倖存者偏差，跟買彩票一樣」、「論長期持有的重要性」、「我每次都是低賣高買」、「阿姨這波操作，就連巴菲特也自愧不如吧」；不過也有人吐槽，「這種事看看就好了，不是誰都那麼好運」、「要是買了康得新，500萬（人民幣）一分不剩」。