網路購物非常方便，民眾只要在家就能買到需要的商品，但卻也經常發生寄來的物品和想像中不一樣的情況。最近大陸一名小朋友上網訂購了一條小魚，豈料收到包裹拆開後，看見裡面的盒子破了一個大洞，還有猛獸的嘴巴從中鑽出，讓家長嚇得急忙到警局求救。

根據《封面新聞》報導，山東德州一名家長稱，孩子在網路上購買了一條不知名的小魚，結果收到包裹拆開後，卻發現盒子上破了一個大洞，還有一隻猛獸的嘴巴不斷鑽出洞口，讓家長相當害怕，鼓起勇氣打開確認，裡面居然是一條小鱷魚，嚇得這名家長立刻拿著盒子就跑到派出所求助。

員警打開後，發現盒子內裝著一條體長約0.5公尺的鱷魚，且具有攻擊行為，之後轉交給泉城歐樂堡野生動物王國專家孔德亮鑑定，確認這是一隻才3個月左右的暹羅鱷，長大了有可能長到3公尺多，氣溫高的時候牠們活動力很強，氣溫低的話牠們也會變得懶洋洋的，屬於變溫動物。

齊河縣公安局宣傳科科長李誠指出，這種鱷魚在溫度高的情況下極具攻擊性，儘管一般人怎麼用心照顧，也有可能發生危險，但若是放生到野外，則可能對當地生態造成嚴重的影響，經過評估後警方決定將鱷魚交給動物園，讓牠能夠得到更加妥善的照顧。