新冠肺炎疫情全球肆虐，不少國家紛紛正視戴口罩的重要性，沒想到台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）為了吸引網友關注，竟然和俄國女性友人在印尼峇里島拍攝惡搞短片，刻意在臉上畫「假口罩」闖入當地超市，引爆印尼網友怒火，就連印尼當局也震怒不已，火速扣留兩人護照，並考慮將兩人驅逐出境。

林啟晨日前在網路上傳了一支惡搞影片，畫面中可見，他的俄國女性友人用藍色顏料在臉上畫了假口罩，林啟晨則是帶著真口罩試圖魚目混珠，此舉果然騙過超市門口的警衛，兩人「闖關」成功後還沾沾自喜直呼「沒想到這樣行得通」、「就連警衛都沒有發現」等言論，不過途中疑似被民眾發現，並上前質問「是不是沒戴口罩？」這才結束這場鬧劇。

影片曝光後，隨即遭到各界撻伐，林啟晨眼見玩笑開過頭，立即刪除影片滅火，但影片早已被印尼設計師妮勒潔蘭蒂（Niluh Djelantik）備份上傳，砲轟兩人沒有防疫意識，只顧著作秀衝高影片流量，呼籲印尼政府應祭出嚴懲，將兩人驅逐出境。印尼當局得知後相當震怒，兩人的脫序行徑也鬧上當地媒體版面。

對此，印尼移民局證實，林啟晨及其友人的護照已遭到扣押，並且會根據兩人證詞判斷是否強制驅逐出境。依據當地法規，外國人不戴口罩首次遭逮，會處以100萬印尼盾（約2300元台幣）罰款，再犯才會驅逐出境，不過印尼網友一致認為兩人是刻意挑釁，應予以重罰。

此外，這次事件也連帶拖累超市門口放行的警衛，就連超市主管也出面道歉，並簽下切結書保證不會再犯，否則就得面臨停業7天的懲處。

眼見風波愈演愈烈，林啟晨23日在IG上傳一支道歉影片，和俄國女性友人戴上口罩，表情嚴肅的在鏡頭前誠懇道歉，希望能就此平息眾怒。消息傳回台灣，不少網友也出言痛批，「為了影片觸擊率結果玩火自焚」、「原本以為口罩畫得多像，結果是3歲都能看出來在鬧」、「丟臉丟到國外」、「印尼疫情正嚴峻，還在那邊耍白目」。

林啟晨在台灣出生，之後赴美求學定居，成為專職網紅，2014年因為拍攝一支「遊民會怎麼花100美元」的社會實驗影片爆紅，該影片點閱次數已突破5,222萬次，其YouTube頻道更擁有341萬粉絲追蹤。