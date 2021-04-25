你有想像過居住在暗無天日的山洞裡40天，還沒有手機在身旁的生活嗎？外國科學研究團隊將15名法國男女送往庇里牛斯山的一處大洞穴中，觀察他們在沒有手錶、手機以及自然光源的環境之下，會過著什麼樣的生活，本月24日實驗順利結束，驚訝的是，居然有3分之2的人都希望能再回到山洞。

山洞內僅有適量的食物、井水和帳篷供受試者使用。(圖/美聯社)

根據《ABC News》報導，人類適應機構（Human Adaption Institute）斥資120萬歐元（約新台幣4058萬）打造「深度時間（Deep Time）」研究計畫，將8男7女共15名法國人送到庇里牛斯山的隆布里夫斯（Lombrives）山洞內，儘管裡面存有適量的食物、井水和帳篷，但受試者沒有手錶或手機可看，就連自然光源也照射不進去。

山洞內的氣溫約在攝氏12度、相對溼度98%，因為沒有任何時間參考，大部分的受試者都失去了時間感，只能透過睡眠周期來推算時間，然而40天過去，幾乎所有人都認為才過了23天左右，最後還是靠著研究人員進入洞穴內通知，大家才知道已經臨近實驗尾聲。

研究實驗在本月24日結束，受試者走出山洞重見天日，因為太久沒見過太陽，大家都戴上護目鏡保護眼睛。(圖/美聯社)

本月24日，15名受試者終於重見天日，因為太久沒有見過太陽，每個人都戴上了護目鏡保護眼睛，33歲的瑪莉娜（Marina Lancon）直言這段時光就像是「將生活壓力按下暫停鍵」，讓她還想在山洞內多待一段時間，但她還是非常開心可以再度感受風在臉上吹拂、聽見小鳥唱歌的聲音，瑪莉娜還表示會過幾天才使用手機，讓自己可以晚一點再開始面對殘酷的現實生活。

參與研究實驗的生物學家莫維約（Benoit Mauvieux）指出，雖然所有受試者走出山洞時，看起來都相當疲憊，但經過訪問卻有3分之2的人希望能夠再回到山洞內，以完成在實驗期間開始的團體任務。

而研究負責人克洛特（Christian Clot）也在受試者名單內，他表示觀察大家如何保持一致真的非常有趣，而且在沒有時間觀念無法集合開會的情況下，一起分工合作、組織任務都特別具有挑戰性。