大陸黑龍江省日前發生一起駭人事件，一名農婦23日在田裡工作時，無端被一隻重達500斤（約300公斤）的野生東北虎撲倒，所幸路人見狀後緊急將農婦送醫，目前已脫離險境，而婦人當下被猛虎撲倒的駭人影片也隨之曝光，引發網友熱議。

根據陸媒報導，黑龍江密山市白魚灣邊境派出所日前獲報，有一隻成年東北虎闖入村莊，撲倒正在田間工作的農婦，目擊民眾表示，當下看到東北虎直衝撲向農婦後自己也嚇傻了，他在一旁直到老虎走遠後，才敢上前將婦人緊急送往醫院救治，當時婦人還傻愣著問他「剛剛那隻是不是老虎？」

事後密山市人民醫院護理師表示，婦人主要是肌肉損傷，手術後狀態良好且意識清醒。而警方當下獲報後隨即趕抵現場，發現這隻老虎體長達2公尺、體重約500斤（約300公斤），只能一邊開車追蹤老虎，一邊緊急調派麻醉槍，最後耗費了逾6小時才將老虎順利圍捕，並將其護送至當地貓科動物飼養中心進行體檢和健康監測。

野生東北虎攻擊農婦的駭人影片曝光後，震驚無數網友，紛紛留言直呼「大難不死必有後福啊」、「很幸運了，老虎本來就沒有要吃她」、「還好沒吃人，不然就不是麻醉槍這麼簡單了」、「被老虎撲倒的陰影，應該一輩子揮之不去了」。