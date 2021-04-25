最近一段影片在網路上流傳，日本一名網友目擊到神奇的畫面，一隻海鷗在空中飛行時居然偷懶，直接騎到一旁同伴的身上，過程中還舒服地迎著風展翅，超囂張的行徑全被錄了下來，讓網友們感到新奇不已。

日本網友「@nakamanian」在推特上分享這段影片，從畫面中可以看到，一隻海鷗飛行途中居然偷懶，直接站在一旁的同伴身上搭「順風車」，牠還非常享受地迎著風、張開翅膀，直到同伴心生不滿，扭頭用嘴攻擊牠，這隻懶惰的海鷗才終於願意離開，獨自飛行。

影片曝光後很快就吸引大批網友關注，才短短一天的時間觀看次數就已經突破400萬，還有40萬人按讚，大家對海鷗的行為都感到非常新奇，也有不少人相當同情底下那隻海鷗，認為牠十分可憐，「求下面海鷗的心理陰影面積」、「霸淩，無處不在」、「原來你是海鷗界的摸魚高手啊」、「搞不好人家是情侶，在打情罵俏呢！」、「小海鷗能有什麼壞心思呢，牠就是不想飛了，想搭個順風鳥而已」。

另外，大陸《果殼網》看到影片後也在微博發文，推測畫面中的海鷗可能為小黑背鷗（Lesser black-backed gull），而兩隻海鷗就只是單純在「玩」，並指出空中互相追逐、打鬧都是牠們常見的行為，如果有像是海鵰等猛禽出現，牠們還會大膽上前踩一腳或偷拔毛，極盡所能地騷擾對方，讓牠們快點撤退離開。