瑞士登山客西里爾（Cyril）和艾瑞克（Erik）日前攀爬海拔3,073公尺的布里斯滕山（Britsen）時，偶遇一隻走失的貓咪，貓咪一看見他們，便亦步亦趨的尾隨他們直到登頂，後來經由其他登山客口中，才輾轉得知這隻貓咪疑似在2天內跟著不同人馬，連續攻頂至少3次，所幸最後在熱心人士的幫助下，成功回到飼主身邊。

根據《每日郵報》報導，來自瑞士薩克瑟恩（Sachseln）的西里爾和艾瑞克表示，他們在海拔1,200公尺的樹叢中發現一隻驚魂未定的虎斑貓咪，不斷的喵喵叫，後來貓咪便一路尾隨著他們，看似相當徬徨無助，加上是上坡路段，他們也甩不開貓咪。

過程中，因為天氣狀況嚴峻，貓咪走到一半便忍不住開始發抖，肉球及貓爪也因為凍傷，不斷滲血，西里爾不忍貓咪受苦，一把抱起筋疲力盡的貓咪一路攻頂，後來登頂後，又將貓咪轉交給其他準備下山的登山客，請對方護送貓咪下山。

令眾人驚訝的是，西里爾和艾瑞克在與其他登山客的交談中發現，這隻走失的貓咪已被通報失蹤，時間長達4天之久，且最後2天不斷跟著不同組的登山人馬攻頂，可能至少已經登頂3次。

西里爾對於貓咪堅強的意志力感到驚奇，不禁感嘆「動物真的比人類堅強，即便傷勢嚴重，也從不輕言放棄！」幸運的是，從西里爾手中接過貓咪的登山客，已經順利將貓咪送回主人身邊。