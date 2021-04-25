貓咪和狗狗都擁有自己的領地意識，有時候在家裡也會特別喜歡待在某個地方，如果有其他人或同伴去霸佔，牠們就會感到不開心。最近外國一名男子坐在沙發上休息，豈料下秒愛犬就走過來拍拍椅墊，飼主見狀立刻讓位給愛犬躺下，超聽話的舉動讓網友們都笑翻，直呼這隻狗狗是「訓練人類大師」。
根據《Animal Channel》報導，當時男飼主正坐在沙發上，一隻表情疲憊又厭世的拉布拉多就站在他的面前，因為想要坐上自己熟悉的位置休息，狗狗抬起了前腳，輕輕抓了一下飼主的腳，並拍了拍沙發另一側的椅墊，全程都搖著尾巴，用禮貌又溫和的態度要求讓位。
飼主見狀立刻明白愛犬的意思，雖然無奈也只能一邊嘆氣一邊移動，愛犬見心愛的位置空出來後，迅速一躍而上，把頭靠在扶手邊，以相當舒適的姿勢躺下，但表情卻依舊維持著厭世的模樣。
雖然這段影片只有短短的17秒，但網友們看到以後全都笑瘋了，紛紛留言：「這隻狗根本就是訓練人類大師」、「牠可能之後會去告訴朋友，在親自訓練以後，牠的人類變得有多聰明」、「牠表現得一副好像沙發是牠買的樣子」、「我喜歡牠把自己摔進沙發裡的模樣，簡直是傳奇畫面」、「牠最後的眼神看起來在警告飼主：『下次別再這麼做！』」。
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