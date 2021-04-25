懷胎十月的小寶寶呱呱墜地的那一刻，總會讓不少家長感動落淚，不過就有一位阿嬤看見剛出生的寶貝孫子後，卻被孫子「2倍長」的頭形給嚇到了，著急追問醫師該怎麼辦？醫師則開玩笑表示「趕快拍照！」

台北長庚醫院婦產科日前在臉書粉專PO出一張初生嬰兒的照片，不過讓眾人錯愕的是，寶寶的頭型顯然比其他的孩子還要長，小寶寶的阿嬤看見這一幕後也嚇壞了，著急詢問醫師「她的頭好長喔！我們該怎麼辦？」沒想到，醫師卻一派輕鬆的回答「我們能做的…就是趕快拍照！因為過幾天就會消失了」。

長庚醫師進一步解釋，「產瘤」在自然產的寶寶中相當常見，指的是寶寶頭皮水腫，但是出生後一週就會慢慢消失，原因是因為母親的產道較窄，「為了適應產道，所以頭變得長長的，但是出生2天之後就變回可愛的樣子了！」

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長知識了！」、「第一次見到耶」、「如果我是產婦，我會憂鬱…原來是會消掉啊」、「我女兒出生的時候頭也很長，當時擔心得要命」、「這是寶寶出陰道口擠壓所造成的變形，會隨時間慢慢改善，如果都沒改善就要看醫生了」。