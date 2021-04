從現代角度來看,本書故事中的種種怪誕荒唐似乎讓人難以理解,

有的甚至可說相當野蠻。不過,值得我們記取的是,

過去醫者的才智、創意與努力並不見得真的遜於當今醫療人員。

這些案例證明了,在那些迫切需要醫療技術的時代,

試圖幫助患者的醫生們不擇手段──到「手斷」也不足惜。

縱使二十一世紀的醫學知識有了長足進步,但到了一、兩百年後,

我們的後繼者或許同樣會回顧今人濫用祕方、補品、

噁心湯藥等事蹟,吃吃嘲笑我們也說不定。

強迫性(compulsive)吞物者在醫學文獻中屢見不鮮,19世紀的期刊中有許多案例,而多數個案顯然受到精神問題所苦。然而,在《醫學外科學期刊》(Medico-Chirurgical Transactions)1832年一篇案例中,我第一次看到有患者「為搏一笑」而吞下刀子。

1799年6月,約莫23歲的美國水手約翰.康明思隨船在法國靠岸,與其他船員下船到離哈弗格雷斯(Havre de Grace)約兩英里遠的地方。他們看到田野中有人群圍著一座帳篷,於是前去一探究竟。他們聽到裡頭有表演,於是進了帳篷,看到一個江湖術士正假裝吞下折疊刀以娛樂觀眾。回到船上,同行者告訴其他船員這個吞刀人的故事,康明思黃湯下肚後,便吹噓自己可以像那個法國人一樣吞下刀子。

這牛皮吹得挺大。他的好同伴也「樂見其成」,慫恿他吞下去。應觀眾要求,他把小刀塞入嘴裡,吞了進去,灌更多酒把它沖下去。

然而觀眾覺得一把刀不夠意思,「不能再吞個幾把嗎?」「你們有什麼刀都拿上來吧」,他一回答,現場馬上就找來三把刀,他照著吞第一把刀的方式吞了下去。於是,「因為酒鬼的膽大,一整夜舉船歡騰」(這是他自己的說法)。

我想水手們都該知道,種什麼因,得什麼果,當在身體「種」下異物,大概會在12小時內得到結果。你看看,果不其然,種刀得刀。

第二天早上他出恭,並無異狀,下午時,他倒是排出了一把刀—卻不是他昨天吞的第一把刀。第三天,他一次排了兩把刀出來,其中一把是前一天被跳過的第一把刀。而最後一把刀始終沒有出來,但他未感覺「有何不便」。

所以,應該沒什麼好擔心,嗎?

在這次驚人的表演後,接下來的六年他把吞刀往事拋在腦後,直到1805年3月的某一天,他又被拱出來表演了。他跟一群水手喝酒,好漢吹噓著當年勇,說著說著,他提到自己還是一條漢子,打算再度大展吞刀絕技。現場觀眾馬上提供了一把小刀,他也迅速吞了下去。這天晚上稍晚,他又吞下了五把刀。隔天,許多人慕名而來,他又再應觀眾要求,吞下了八把刀。這次總共吞了十四把刀。

從這裡似乎可以大膽判斷康明思先生其人,呃,沒有兩把刷子,倒是寶刀已老。

這一次,他為娛樂事業付出了沉重的代價。隔天早上他因為不斷嘔吐及胃痛被送至查爾斯頓醫院,按照他的說法,他在那裡待到次月28日,期間「安全地『卸了貨』。」

這只是水手風格的委婉行話,不是什麼機智的俏皮話,但我嘴角還是失守了。「清空庫存」後,康明斯搭上了前往法國的船,但回程時這艘船被英國軍艦艾希斯號(Isis)攔下,他也被強制徵召,加入了英國海軍。

船在沙嘴頭(Spithead)停泊了一段時間,有一天他又喝醉了,一如既往談起他的愚蠢事蹟,也一如既往被眾人起鬨,要求表演,然後一如既往地⋯⋯「顏面掃地比刀劍更傷人」,他就這樣又接受了挑戰。

君子言出必行,但傻子才會像這個好哄的美國人一樣,一個晚上吞下五把刀。 而且他的成就遠不止於此,還差的遠呢。

第二天早上,船員們充分表達想看熱鬧的願望,他也跟往常一樣應觀眾要求,在「夥伴支持、美酒相伴」之下,吞下了九把摺疊刀,有些刀非常大—他如數家珍,不過,觀眾向他保證,他還少算了四把。他說自己完全沒有印象,顯然,「最醉後」他已經搞不清自己的豐功偉業了。

拜託。這人是永遠學不到教訓嗎?

然而,陸續吞下至少35把刀後,這會是有紀錄可查的康明最後表演。因為我們很快會知道,這次他不只告別了吞刀舞台,更將告別人生舞台。

康明思痛到不行,可能也因為蠢到不行,他跟船上的外科醫生要了瀉藥,但服用後沒有什麼效果。

最後,大約三個月後,他服用了一些油後,感覺到刀「沿腸掉落」(這是他的原話)。此後,儘管他沒有提到刀是否已排出,但他覺得身體鬆快不少。1806年6月4日,他嘔吐出一把刀柄的其中一面,並獲得同船的刀子原主的認證。

雖然對方應該不是太期待認領原物。

同年11月,他排出了幾把刀的碎片,在1807年2月,又排出了更多。但在1807年6月,他因為身體遲遲無法痊癒而下船離去。之後他來到倫敦,在蓋伊醫院接受巴賓頓(Babington)醫生的治療。

醫生不相信他的故事,遂讓他出院。他的健康狀況有些改善,而且一直到1808年9月才又再回診:

現在,他成為庫里(Curry)醫生的病人,在庫里醫師的治療下,他一直處於痛苦中,每況愈下。到了1809年3月,他因身體極度衰弱而過世。

即使在這最後的療程中,主治醫生也不相信康明思吞下了30多把刀,直到……

有一天,巴賓頓醫師與阿斯特利.庫珀(Astley Cooper)爵士一起對他做了檢查,兩位紳士對個案的全盤情況進行了仔細調查後—尤其是從消化器官的紅色累積(鐵鏽色物質)物與深黑排遺(糞便)中—得出了結論。同醫院的外科醫生盧卡斯(Lucas)很快也證實了這一點,盧卡斯將手指伸入直腸,明顯摸到了銳利的刀刃。刀子好像卡在腸子上,但由於患者在醫師試圖拔取刀子時感到劇烈疼痛,故而無法順利取出。

醫生試圖用硝酸和硫酸溶解刀體(或至少鈍化刀的邊緣),但這種方法弊大於利。一幫醫師對協助這位病患無能為力,只好眼睜睜看著他日漸衰弱,最終病逝。醫生解剖了他的大體,發現腹腔內部呈現出驚人的景象:器官組織被染成深鐵鏽色;在腸內發現了幾個刀片,其中一個刀片刺穿結腸—這便足以致命,但事情卻沒有那麼簡單:

從外部看,胃有明顯的結構改變痕跡。當時尚未對其進行內部檢查,但不久後,在阿斯特利.庫珀爵士和史密斯醫師也在場的情況下,布里斯托(Bristol)醫院的外科醫生將大體剖開檢查,發現內部有很多刀片、彈簧和刀柄。總共大概有30到40來個碎片,其中有13、14片顯然是刀片的殘骸,有部分明顯經腐蝕而體積縮小,其他則大致維持原樣。

對腹部器官的進一步檢查也解決了令醫生困惑的另一個問題:為什麼有些刀幾乎保持原樣穿過腸道,而有些卻被消化了一部分?

當胃能夠快速排出刀子時,刀片是封閉在手柄內到達腸子,因此相對無害。而滯留在胃中的刀子到了後期,象牙製的手柄時常會被徹底溶解,或是經嚴重破壞而無法替器官提供屏障、阻隔金屬的刀片。

這個故事的教訓是:在喝到工業酒精等級的茫度之下,嘗試取悅朋友的舉動,往往都是餿主意。還有更重要的一點,要回答「幾把刀有害健康」這個問題時,正確答案永遠不該是「船上所有的刀子」。

