從現代角度來看，本書故事中的種種怪誕荒唐似乎讓人難以理解，

有的甚至可說相當野蠻。不過，值得我們記取的是，

過去醫者的才智、創意與努力並不見得真的遜於當今醫療人員。

這些案例證明了，在那些迫切需要醫療技術的時代，

試圖幫助患者的醫生們不擇手段──到「手斷」也不足惜。

縱使二十一世紀的醫學知識有了長足進步，但到了一、兩百年後，

我們的後繼者或許同樣會回顧今人濫用祕方、補品、

噁心湯藥等事蹟，吃吃嘲笑我們也說不定。

【精彩書摘】

強迫性（compulsive）吞物者在醫學文獻中屢見不鮮，19世紀的期刊中有許多案例，而多數個案顯然受到精神問題所苦。然而，在《醫學外科學期刊》（Medico-Chirurgical Transactions）1832年一篇案例中，我第一次看到有患者「為搏一笑」而吞下刀子。

1799年6月，約莫23歲的美國水手約翰．康明思隨船在法國靠岸，與其他船員下船到離哈弗格雷斯（Havre de Grace）約兩英里遠的地方。他們看到田野中有人群圍著一座帳篷，於是前去一探究竟。他們聽到裡頭有表演，於是進了帳篷，看到一個江湖術士正假裝吞下折疊刀以娛樂觀眾。回到船上，同行者告訴其他船員這個吞刀人的故事，康明思黃湯下肚後，便吹噓自己可以像那個法國人一樣吞下刀子。

這牛皮吹得挺大。他的好同伴也「樂見其成」，慫恿他吞下去。應觀眾要求，他把小刀塞入嘴裡，吞了進去，灌更多酒把它沖下去。

然而觀眾覺得一把刀不夠意思，「不能再吞個幾把嗎？」「你們有什麼刀都拿上來吧」，他一回答，現場馬上就找來三把刀，他照著吞第一把刀的方式吞了下去。於是，「因為酒鬼的膽大，一整夜舉船歡騰」（這是他自己的說法）。

我想水手們都該知道，種什麼因，得什麼果，當在身體「種」下異物，大概會在12小時內得到結果。你看看，果不其然，種刀得刀。

第二天早上他出恭，並無異狀，下午時，他倒是排出了一把刀—卻不是他昨天吞的第一把刀。第三天，他一次排了兩把刀出來，其中一把是前一天被跳過的第一把刀。而最後一把刀始終沒有出來，但他未感覺「有何不便」。

所以，應該沒什麼好擔心，嗎？

在這次驚人的表演後，接下來的六年他把吞刀往事拋在腦後，直到1805年3月的某一天，他又被拱出來表演了。他跟一群水手喝酒，好漢吹噓著當年勇，說著說著，他提到自己還是一條漢子，打算再度大展吞刀絕技。現場觀眾馬上提供了一把小刀，他也迅速吞了下去。這天晚上稍晚，他又吞下了五把刀。隔天，許多人慕名而來，他又再應觀眾要求，吞下了八把刀。這次總共吞了十四把刀。

從這裡似乎可以大膽判斷康明思先生其人，呃，沒有兩把刷子，倒是寶刀已老。

這一次，他為娛樂事業付出了沉重的代價。隔天早上他因為不斷嘔吐及胃痛被送至查爾斯頓醫院，按照他的說法，他在那裡待到次月28日，期間「安全地『卸了貨』。」

這只是水手風格的委婉行話，不是什麼機智的俏皮話，但我嘴角還是失守了。「清空庫存」後，康明斯搭上了前往法國的船，但回程時這艘船被英國軍艦艾希斯號（Isis）攔下，他也被強制徵召，加入了英國海軍。

船在沙嘴頭（Spithead）停泊了一段時間，有一天他又喝醉了，一如既往談起他的愚蠢事蹟，也一如既往被眾人起鬨，要求表演，然後一如既往地⋯⋯「顏面掃地比刀劍更傷人」，他就這樣又接受了挑戰。

君子言出必行，但傻子才會像這個好哄的美國人一樣，一個晚上吞下五把刀。 而且他的成就遠不止於此，還差的遠呢。

第二天早上，船員們充分表達想看熱鬧的願望，他也跟往常一樣應觀眾要求，在「夥伴支持、美酒相伴」之下，吞下了九把摺疊刀，有些刀非常大—他如數家珍，不過，觀眾向他保證，他還少算了四把。他說自己完全沒有印象，顯然，「最醉後」他已經搞不清自己的豐功偉業了。

拜託。這人是永遠學不到教訓嗎？

然而，陸續吞下至少35把刀後，這會是有紀錄可查的康明最後表演。因為我們很快會知道，這次他不只告別了吞刀舞台，更將告別人生舞台。

康明思痛到不行，可能也因為蠢到不行，他跟船上的外科醫生要了瀉藥，但服用後沒有什麼效果。

最後，大約三個月後，他服用了一些油後，感覺到刀「沿腸掉落」（這是他的原話）。此後，儘管他沒有提到刀是否已排出，但他覺得身體鬆快不少。1806年6月4日，他嘔吐出一把刀柄的其中一面，並獲得同船的刀子原主的認證。

雖然對方應該不是太期待認領原物。

同年11月，他排出了幾把刀的碎片，在1807年2月，又排出了更多。但在1807年6月，他因為身體遲遲無法痊癒而下船離去。之後他來到倫敦，在蓋伊醫院接受巴賓頓（Babington）醫生的治療。

醫生不相信他的故事，遂讓他出院。他的健康狀況有些改善，而且一直到1808年9月才又再回診：

現在，他成為庫里（Curry）醫生的病人，在庫里醫師的治療下，他一直處於痛苦中，每況愈下。到了1809年3月，他因身體極度衰弱而過世。

即使在這最後的療程中，主治醫生也不相信康明思吞下了30多把刀，直到……

有一天，巴賓頓醫師與阿斯特利．庫珀（Astley Cooper）爵士一起對他做了檢查，兩位紳士對個案的全盤情況進行了仔細調查後—尤其是從消化器官的紅色累積（鐵鏽色物質）物與深黑排遺（糞便）中—得出了結論。同醫院的外科醫生盧卡斯（Lucas）很快也證實了這一點，盧卡斯將手指伸入直腸，明顯摸到了銳利的刀刃。刀子好像卡在腸子上，但由於患者在醫師試圖拔取刀子時感到劇烈疼痛，故而無法順利取出。

醫生試圖用硝酸和硫酸溶解刀體（或至少鈍化刀的邊緣），但這種方法弊大於利。一幫醫師對協助這位病患無能為力，只好眼睜睜看著他日漸衰弱，最終病逝。醫生解剖了他的大體，發現腹腔內部呈現出驚人的景象：器官組織被染成深鐵鏽色；在腸內發現了幾個刀片，其中一個刀片刺穿結腸—這便足以致命，但事情卻沒有那麼簡單：

從外部看，胃有明顯的結構改變痕跡。當時尚未對其進行內部檢查，但不久後，在阿斯特利．庫珀爵士和史密斯醫師也在場的情況下，布里斯托（Bristol）醫院的外科醫生將大體剖開檢查，發現內部有很多刀片、彈簧和刀柄。總共大概有30到40來個碎片，其中有13、14片顯然是刀片的殘骸，有部分明顯經腐蝕而體積縮小，其他則大致維持原樣。

對腹部器官的進一步檢查也解決了令醫生困惑的另一個問題：為什麼有些刀幾乎保持原樣穿過腸道，而有些卻被消化了一部分？

當胃能夠快速排出刀子時，刀片是封閉在手柄內到達腸子，因此相對無害。而滯留在胃中的刀子到了後期，象牙製的手柄時常會被徹底溶解，或是經嚴重破壞而無法替器官提供屏障、阻隔金屬的刀片。

這個故事的教訓是：在喝到工業酒精等級的茫度之下，嘗試取悅朋友的舉動，往往都是餿主意。還有更重要的一點，要回答「幾把刀有害健康」這個問題時，正確答案永遠不該是「船上所有的刀子」。

(本文摘自《怪奇診療室》/臉譜出版)

【作者簡介】

湯瑪斯•莫利斯（Thomas Morris）

英國作家、醫學史研究者，文章散見於《泰晤士報》（The Times）、《刺胳針》（The Lancet）等刊物。他在BBC英國廣播公司工作了十七年，為第四電台（Radio 4）和第三電台（Radio 3）製作節目。莫利斯的首部著作《心臟問題》（The Matter of the Heart: A History）受到皇家文學學會傑伍德文學寫作獎助計畫（Royal Society of Literature Jerwood Award）肯定。

【譯者簡介】

田菡

臺中人，國立臺灣大學醫學系畢，英國華威大學（University of Warwick）社會學碩士。文字工作者，撰寫評論，也作翻譯、編劇。