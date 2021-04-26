全球受到新冠肺炎疫情影響，許多公司的營運也受到衝擊，因此不少公司開始減薪甚至裁員才能度過難關，不過來自美國西雅圖的公司CEO，非但沒減員工薪水，反而從2015年開始砍掉自己9成的年薪回饋給員工，但這項舉動也被外界看衰，沒想到6年過去，這間公司的現況讓所有人大感驚訝。

根據外國媒體《PeopleI》報導，美國西雅圖信用卡支付公司「Gravity Payments」的首席執行長丹普萊斯（Dan Price），2015年間得知員工因薪水過低，下班後還需到麥當勞兼職才能維持生活後，他便意識到公司開出的薪水無法讓員工支付生活上的開銷，因此丹普萊斯便提出「自砍年薪」的政策。

丹普萊斯將自己100萬美金的年薪(約新台幣2800萬元)砍掉9成，把砍掉的部份回饋給薪資原本只有4萬美元年薪(約台幣114萬元)的員工，讓他們的薪水調升至7萬美元年薪(約新台幣196萬元），而丹普萊斯則是與調整後的最低年薪員工一樣領取7萬美元年薪，而這項創舉雖成功保障了員工的生計，卻也招來外界的冷嘲熱諷，認為他是「社會主義分子」，更笑稱他的公司可能即將倒閉，員工準備領救濟物資，丹普萊斯甚至因為這件事情與同樣擁有公司股權的親弟弟對簿公堂。

不過，多年過去，丹普萊斯近日在推特上發文表示，雖新冠疫情爆發後，公司的整體營運還下降了55%，但員工卻自願減薪與公司一同挺過危機，現在員工們不只恢復了原本的薪水甚至還加薪。

此外，丹普萊斯的貼文中也透露，公司自從推行新的政策後，公司的營業收入不僅增加了3倍，員工的生育率與買房率也提高了10倍，員工人數更從130人增加至200人，內部員工最高薪與最低薪的差距，也從原本的33倍降至4倍而已，對他來說公司員工們的「快樂指數」才是幫助公司成長的最佳動力，而員工們先前為了感謝丹普萊斯，還曾共同存了半年的錢，購買一台特斯拉回贈給他，堪稱業界的優良企業代表。