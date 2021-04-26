近日有網友在澳洲拍下了蟒蛇獵食石鴴幼鳥的驚險影片，當時一群石鴴正在道路邊移動，一條蟒蛇緩慢地朝著牠們的方向爬去，3隻成年的石鴴見狀，立刻擋在蟒蛇的面前，張開雙翅、築起高牆，保護身後的幼鳥，英勇的行為讓網友都驚嘆不已。

報導中指出，石鴴雖然沒有攻擊性，但面對威脅時會非常努力保護自己的蛋和孩子。(影片來源/Facebook/ABC Darwin)

根據《每日郵報》報導，這段影片由柯特（Tash Cotter）在北領地達爾文市（Darwin）所拍攝，當時4隻石鴴正在道路旁的草地附近活動，突然一條蟒蛇緩慢爬過馬路，不斷朝著石鴴的方向逼近，從畫面上可以看到，其中一隻石鴴最快反應過來，立刻張開了自己的翅膀，像是在威嚇蟒蛇不要再靠近，但蟒蛇毫不在意，仍持續往前爬行。

接著一隻石鴴幼鳥快速地飛到遠離蟒蛇的草地上，其他的石鴴則加入了伙伴的陣線，張開雙翅排成一列，築起了一座阻擋蟒蛇攻擊幼鳥的高牆，不過蟒蛇明顯不吃這套，不僅沒有感到畏懼，還朝著中間那隻石鴴的腳攻擊，儘管如此石鴴們還是努力保持著隊形，用盡全力保護幼鳥。

雖然尚不清楚最終蟒蛇和這3隻成年石鴴對峙的結局，但牠們英勇保護孩子的行為讓許多網友都感到驚嘆和佩服，「你絕對不會想在牠們的巢穴附近遊蕩，牠們過去曾因此攻擊我！」、「小小的身體有大大的勇氣」、「勇敢的石鴴！」。

對此，澳洲的捕蛇專家托尼（Tony Morrison）指出，蟒蛇這樣的行為並不罕見，「這條蟒蛇肯定很想吃到石鴴」；另外報導也稱，影片中的石鴴為灌木石鴴（Bush Stone-Curlew），牠們平時雖然不具有攻擊性，但遇到危險時會非常努力保護自己的蛋或孩子。