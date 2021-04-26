人們常說年齡不是問題、身高不是距離，真愛總是來的措手不及，但愛上自己的公公絕對不是一般人能夠接受的關係。美國一名25歲的女子原本將與交往6年的青梅竹馬步入紅毯，但訂婚後卻發現自己竟愛上準公公，最後兩人不但排除萬難真的在一起，女子還懷有身孕，讓眾人跌破眼鏡。

根據英國媒體《太陽報》及《每日郵報》報導，美國25歲女子麥肯齊尤科姆（Mackenzie Yocum），與青梅竹馬交往了6年之久，兩人也計畫步入禮堂便先行訂婚，沒想到訂婚後，麥肯齊尤科姆卻發現自己對61歲的準公公傑夫斯柯爾（Jeff Scholl）有了不一樣的感情，也開始對於他的一舉一動充滿了好奇與欣賞。

不過，當時的傑夫斯柯爾正與妻子鬧的不愉快，甚至準備離婚，傑夫斯柯爾與麥肯齊尤科姆因此越走越近，也開啟了地下戀情。2018年兩人的關係被尤科姆的未婚夫及斯柯爾的妻子發現，雖然掀起了家庭戰爭，卻也更確定兩人對於彼此的愛有多深，最後他們處理好各自的感情後便決定正式在一起。

周圍的親友對於他們的決定感到十分震驚，與他們斷絕關係，傑夫斯柯爾與麥肯齊尤科姆只好離開家人共同生活，如今麥肯齊尤科姆已懷有5月的身孕，即將在今年底迎接他們的兒子懷亞特（Wyatt）誕生，兩人也計畫要一起買房與結婚。

肯齊尤科姆接受媒體採訪時表示，自己最後悔的事情就是沒有在當時坦承一切，若是當時即時表達了他們的真實感受，或許就不會對其他人造成這麼大的傷害，她對這一切的發生感到抱歉。不過最後麥肯齊尤科姆也提到，她與傑夫斯柯爾都在彼此身上找到自己在戀情中缺失的部分，即使年齡上有36歲的差距，但都比之前遇到的伴侶更加適合彼此。