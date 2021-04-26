英國一名建築工人日前被雇用前往某處住家後花園修建露台時，居然從地底下挖出了5具人骨，讓他嚇得立刻報警求助，豈料除了警方以外，就連法醫、考古學家也都來到現場，經過鑑定認為這5具人骨可能來自於中世紀早期的黑死病亂葬崗。

Workmen building family a patio dig up five human skeletons in their garden https://t.co/vvJIdl4R6a pic.twitter.com/Ef0veUdped — The Mirror (@DailyMirror) April 23, 2021

根據《鏡報》報導，32歲的羅比（Robbie Kearney）和他的建築團隊日前到位於威爾特郡海特斯伯里（Heytesbury）地區的一戶住家後花園修築露台，途中卻從土裡挖出了幾塊骨頭，一開始他還不以為意，以為只是動物的屍骨，但隨後又挖出了一塊頭骨，讓羅比瞬間意識到這其實是人類的遺骸，嚇得立刻打電話報警，並聯繫屋主。

接到通知後，警方、法醫和考古學家都來到現場取走部分骨骸，經過分析判定這些遺骸應該分別屬於3名成年人、1名青少年以及1名孩童，其中一名為女性，法醫目前正在利用放射性碳定年法確認他們的生存年代，不過考古學家認為5具遺骸可能來自中世紀早期，大約是5世紀左右。

當地歷史學家喬（Joe Charlesworth）則指出，遺骸發現的地點距離12世紀的聖彼得與聖保羅教堂只有約91公尺，推測「他們很有可能來自黑死病的亂葬崗，據傳村莊裡還有很多這種遺骸」。

另外，郡議員福克斯（Sam Fox）提到，這次的發現非常令人興奮且出乎意料，「依考古團隊評估，這些墓碑看起來像是不同年齡層、性別的基督教墳墓，可能代表這一區在撒克遜時代或更晚的時代就已經建立了教堂」。