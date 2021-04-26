現代科技發達，就算談了遠距離戀愛也可以透過視訊等方式和愛人見面、交流，但對於動物來說可就沒這麼簡單了。克羅埃西亞一對鸛鳥夫妻受到全世界關注，雌性鸛鳥因為受傷無法飛翔，但牠的伴侶每年都會飛越1.3萬公里來見牠，連續19年的時間從未間斷，感人又癡情的愛情故事讓許多網友都相當感動。

今年4月克雷派坦再度從南非飛回克羅埃西亞，和瑪蕾娜共度甜蜜時光。(影片來源/YouTube/SBTV - Slavonskobrodska televizija)

綜合外媒報導， 1993年克羅埃西亞老翁沃基奇（Stjepan Vokić）在釣魚時發現了一隻被獵人開槍打傷的雌性鸛鳥，他收留了這隻鸛鳥，並將牠取名為瑪蕾娜（Malena），在沃基奇的照顧下，瑪蕾娜的健康雖然逐漸好轉，但因為當初的傷勢過重，再也無法飛翔，為此沃基奇每天都會到河邊釣魚給瑪蕾娜吃，還在室內、室外都替牠築巢，將牠當成自己的親生女兒一樣對待。

2001年一隻雄性鸛鳥出現在瑪蕾娜身邊，沃基奇將牠命名為克雷派坦（Klepetan），兩隻鸛鳥非常恩愛，克雷派坦每天都會飛出去為瑪蕾娜捕魚，然而冬天來臨，基於鸛鳥的候鳥習性，克雷派坦不得不飛往南非避寒，而瑪蕾娜因為翅膀受傷，也不能跟著牠一起離開，兩隻鳥就這樣被迫分離。

神奇的是，到了隔年春天，克雷派坦又再次回到瑪蕾娜身邊，而且每年如一，兩隻鳥在相處的這些年共誕下了66個孩子。據悉，克雷派坦從南非飛到克羅埃西亞的距離約1.3萬公里，也就是地球周長的3分之1左右（地球周長為4萬75公里）。

這段浪漫且癡情的故事也讓許多網友備受感動，甚至引起全世界關注，每年都有許多人跟著瑪蕾娜一起等待克雷派坦的歸來，儘管中途曾有死亡傳聞，但直至今年為止，克雷派坦都還是堅持不懈地回到了伴侶的身邊。