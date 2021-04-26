美國國家航空暨太空總署(NASA)成立60年來完成多項人類創舉，因此在NASA工作，成為不少人爭相擠進的夢幻職位。不過，先前卻傳出被寄予厚望的NASA實習生，竟為了滿足自己登上月球的幻想，利用職位盜取「月球岩石」而遭到逮捕。

根據外國媒體《Times Now》報導，1960年代所執行的「阿波羅計畫（Apollo）」中，太空人曾採集、帶回月球上的岩石，被美國太空總署視為無價的寶藏，因為它不僅是美國耗費大批人力及金錢所帶回來的岩石，也是人類史上第一個從月球上帶回的物品，在探索未知的宇宙上帶來不小的研究幫助。不過，2002年時卻遭到實習生塔德羅伯茨（Thad Roberts）盜取。

當時身為NASA實習生的塔德羅伯茨，憑著實力進入NASA，曾期許自己成為第一個登上火星的太空人，但無意間發現大量的月球岩石後，便動了歪腦筋。由於當時存放月球岩石的保險箱，安全性不高，因此他找來了同樣為實習生的女友蒂芬妮福勒（Tiffany Fowler），以及好友謝伊索爾（Shae Saur）幫忙，成功偷走保險箱，而保險箱裡則是放著101公克，要價2100萬美金(約新台幣5.8億元)的月球岩石。

Jel znate da je zaploenik NASA-e Thad Roberts 2002 godine ukrao kutiju uzoraka kamenja sa Mjeseca i u hotelskoj sobi imao sex sa svojom djevojkom Tiffany. Uhvatili su ga kad je počeo prodavati kamenje na Ebay. Napisao je knjigu

Moon Rock: Mare Crisium pic.twitter.com/3xUelStxc3 — Burrza 👨‍👦 (@Burrza1) March 19, 2019

東西到手後塔德羅伯茨與女友驅車前往一處汽車旅館，用電鋸成功打開保險箱，再將月球岩石鋪滿整個床鋪，與女友在上面大戰一場，滿足自己多年來「想在月球上啪啪」的幻想。結束後塔德羅伯茨聯繫上一名比利時業餘礦物學家，打算以高價5000萬美金(約新台幣14億元)賣給他，未料這名礦物學家其實是FBI的探員，因此將3人逮捕，判處8年以上有期徒刑。

聯邦調查局（FBI）卻在案件報告中指出，岩石雖成功找回卻已遭到汙染，對於科學界已毫無研究意義，他們甚至還在過程中摧毀了一位NASA科學家長達30年的手寫研究筆記，相當可惜。

而塔德羅伯茨在獄中持續學習物理、哲學及人類學，出獄後成為宇宙大規模結構中的主要研究權威，受訪時現年44歲的他也對於自己過去輕浮的舉動感到懊悔，現在只想專注在研究上。