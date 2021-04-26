美國一所高中日前舉辦體育比賽，當時正在進行接力賽跑項目，最後一名選手接過接力棒後全力向前衝刺，豈料一隻原本和主人在一旁草地上觀賽的寵物狗，按捺不住內心興奮的情緒，居然亂入跑道跟著選手一起奔跑，最後還順利奪下冠軍，讓在場所有觀眾都嗨翻了。

領先的蘭妮起初以為有選手追上自己，沒想到低頭一看竟是一隻寵物狗。(影片來源/YouTube/MileSplit)

根據《每日郵報》報導，美國猶他州一間高中在本月17日舉辦體育比賽，事發當時正進行到接力賽跑項目，最後一名選手接過接力棒後就開始在跑道上全力衝刺，其中一名少女更是直接甩開其他對手，遙遙領先。

不過從影片中可以看到，當大家跑過最後一個轉彎處時，一隻原本和主人一起坐在草地上觀賽的白色狗狗突然衝了出來，加入了這場比賽，牠跑步的速度非常快，一下就拉開了和其他人的距離，追上第一名的少女，最後甚至逆轉成功，奪下冠軍。

報導稱，這隻白色狗狗名叫霍莉（Holly），依照測量的結果顯示，最後跑的100公尺牠只花了10.5秒，閃電一般的速度讓牠成為田徑場上的焦點，在場所有觀眾都發出了狂熱的叫喊聲，不過這段可愛的插曲其實並未影響到比賽結果，冠軍還是屬於當時領先的選手蘭妮（Gracie Laney）。

事後蘭妮接受採訪透露，她起初還以為觀眾是在為自己喝采，幾秒後就感受到有選手追上自己，沒想到低頭一看居然是一隻寵物狗，並表示自己當下很擔心狗狗會突然咬她，或自己不小心用釘鞋踩到牠，但結束後卻稍微有些惋惜，「真希望我可以自拍記錄下那一刻」。