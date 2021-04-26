在許多外遇的社會案例中，偷情的男女都會盡量避開耳目，選擇離家或是公司較遠的地方相聚，但英國一位女子卻認為「最危險的地方，就是最安全的地方」，竟與住在對面鄰居外遇重婚還生下孩子，讓丈夫知道後相當崩潰。

根據英國媒體《My London》報導，住在英國倫敦的42歲女子布林達坎塔曼寧（Brinda Kantamanen），1999年與丈夫拉維坎塔曼寧(Ravi Kantamanen)在美國北卡羅來納州結婚後，因工作關係搬至倫敦，兩人也先後有了2名孩子。

但自從2017年開始，兩人的關係出現裂痕，拉維發現妻子經常不在家，只要一問對方的行蹤便會大吵大鬧，但布林達卻始終不肯說出自己去了哪裡，若是拉維持續懷疑她，她就會開始不斷強調自己多愛對方，甚至以死做為要脅，讓拉維飽受精神折磨。

直到2017年12月，拉維才發現布林達與離家相隔3分鐘距離的45歲「對面鄰居」馬修霍爾(Matthew Hall)有染，偷偷調查才知道兩人已經結婚，甚至還生下1子，讓拉維大受打擊，表示自己再也無法相信任何人。

東窗事發後布林達與拉維的婚姻在2019年終結，她在法庭上坦承自己重婚的重罪，更表示與馬修結婚時為了不被法官發現自己曾結過婚，布林達還在父親欄上寫下偽造的姓名。接下來布林達將可能面臨7年的有期徒刑，審判結果將在下個月宣判。