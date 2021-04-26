英國一名男子日前出海釣魚，過程中魚線突然被一股巨大的力量拉扯，和這條大魚糾纏了1個小時，男子才終於驚覺自己釣到了一條長約3公尺、重約227公斤的巨鯊，並在測量完牠的尺寸後，把鯊魚放生回海中。

Man left shaking at the knees after reeling in huge 500lbs deadly shark of UK coasthttps://t.co/agdBaigIij — The Mirror (@DailyMirror) April 24, 2021

綜合外媒報導，30歲的凱文（Kevin Finch）近日前往康瓦爾郡（Cornwall）旅行，其中一個行程就是搭乘船隻出海釣魚，在釣魚的途中，他突然感覺到被一股巨大的力量拉扯，這時放出的魚線已經有300公尺長，凱文緩緩地收回魚線，試圖將這隻大魚拉到船邊，但整個過程卻相當艱難，他形容「就像是用釣竿對抗卡車」。

凱文花費了整整1個小時，終於把大魚拉過來，牠的身體也稍微浮出水面，凱文這時才驚覺自己釣到了一條鼠鯊（Porbeagle），「我簡直不敢相信自己的運氣，事後我還是暈頭轉向的，但有很大的成就感，到現在都還能感受到手臂的痠痛」。

之後凱文在船邊測量了這條鼠鯊大概的尺寸，體長約3公尺、重約227公斤，就將牠放生回海中，報導稱，這條鯊魚很可能是在英國海域捕捉到最大的鯊魚之一，不過由於凱文並未將鯊魚拖上岸，根據規定無法被算在正式紀錄中。

據了解，鼠鯊又稱作大西洋鯖鯊，是遠洋的大型鯊魚，雖然牠們的體型非常巨大，看起來相當恐怖，但其實牠們很少在海岸附近出沒，對人類幾乎沒有任何威脅，此外鼠鯊的數量稀少，被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為「易危」物種。