世界之大，無奇不有！除了陸地上的生物品種眾多外，水裡的生物也經常讓人感到驚奇。日前一名女子與友人一同前往澳洲昆士蘭州划槳旅遊時，竟意外撈起一隻長相醜陋的水中生物並拍照上傳，在網路上引發熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》報導，一名女子日前與友人一同前往澳洲昆士蘭州湯斯維爾市的一處水域，以划獨木舟的方式在附近旅遊，但不知怎麼的划著划著竟划起了一個不明水中生物，只見牠棕色的外表看起來十分醜陋又詭異，像極了電影中被腐蝕的生物，也有點像某種岩石，他們也因為這個生物的長相奇特而忍不住拍照上傳至網路上。

Terrified kayakers find a deadly stonefish while paddling down a river in Australia https://t.co/AqM4y6Yvjb — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) April 26, 2021

沒想到照片上傳後立即吸引大批網友分享轉發，紛紛留言「好醜的魚」、「這隻魚大概只有自己的母親會愛牠」、「這到底是什麼東西啊？」，不過也有幾個網友在留言處表示「好險你沒碰到牠要不然下場很慘」、「我朋友20年前曾經踩到與牠類似長相的生物，結果他在醫院裡躺了3個月痛到快死掉」、「你千萬不能摸到這個危險的生物」。

昆士蘭博物館接受採訪時表示，這隻長相奇特的生物俗名為「石魚」或「老虎魚」，真正的學名為「玫瑰毒鮋」或是「腫瘤毒鮋」，主要生長在澳洲北區的淺水水域，身上有13根充滿巨毒的刺，若是被刺到可能在1小時內肌肉麻痺、呼吸困難甚至休克、心臟衰竭等症狀，若是想要在淺灘上涉水，必須穿著堅固的鞋子才能避免被刺傷，多年來已有53人因此喪命。

不過，因為石魚經常躲在礁岩裡，加上身上有保護色不易被發現，因此沒什麼人會特別注意或是知道牠們的存在，先前一名男子還曾在網路上PO出徒手撈起石魚的影片，令網友們看了都為他捏把冷汗。