現在有不少人會在身上刺青，把一些對自己來說有意義的文字、圖案留作紀念，不過刺青前最好還是要三思而後行，否則鬧出笑話可就糗了。越南一名男子因為喝醉酒去剃了光頭，之後怕被老婆發現，居然異想天開，將整個頭皮都紋成黑色，不過才剛踏進家門馬上就被識破了。

根據越南媒體報導，一名男子喝醉後跑去理髮廳剃了光頭，稍微清醒一點之後，意識到自己做的事情，非常害怕回家後會被老婆碎碎念，沒想到他居然異想天開，跑到刺青店，要求師傅把自己的頭皮全都紋成黑色，希望回到家後可以「以假亂真」。

從照片中可以看到，男子的整塊頭皮、頸部和接近太陽穴的部分確實都被填滿了黑色，不過才剛踏進家門，老婆立刻就察覺不對勁，「我還以為能瞞過她一段時間，沒想到一下就被發現了」，而男子對於自己紋了假頭髮的行為也非常後悔，但事到如今只能慢慢等待頭髮重新長回來，並尋找是否有可以消除刺青的方法。

這組照片在網路上曝光後，不少網友都覺得十分震驚，紛紛留言：「如果真的怕被老婆罵，難道不是直接買頂假髮比較快嗎？」、「恭喜獲得永久頭盔一頂！」、「染頭髮永遠不用怕掉色的妙招」、「看起來居然還有點時尚」、「禿頭的人感覺可以考慮看看這個方法」。

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