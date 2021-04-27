每隻狗狗雖然長相相似，但還是會有屬於自己的特徵，讓人一眼就能辨識，不過台灣一名飼主最近去逛故宮時，居然在展示的作品當中看見自家愛犬的身影，照片曝光後很快就引起網友熱烈討論，大家紛紛笑說她「私藏國寶」，更開玩笑地表示她的愛犬可能很快就會「被故宮徵收」。

這名飼主在PTT上發文，指出自己最近去逛故宮的時候，意外發現一幅清朝作品《十駿犬圖》中乾隆的愛犬「墨玉螭」非常眼熟，仔細對照了一些細節後，驚覺自家愛犬春嬌居然和畫作中的狗狗撞臉了。

為此，飼主特地製作對比照PO到文章內，從照片中可以看到，春嬌的姿勢、神態，以及四隻腳上的「白襪」和鼻子、尾巴處的白毛都極其相似，這神奇的巧合讓她非常驚訝，也忍不住搞笑詢問：「怎辦啦！牠是不是從乾隆年間活到現在啊？」、「是不是以後都不能罵她了？我是不是牠的婢女呀？」。

網友們看到文章後也都覺得十分有趣，紛紛留言：「怎麼辦，你這篇po出來你的狗狗可能會被故宮徵收！」、「不得了，我要去把牠抓起來」、「你私藏國寶該當何罪」、「請叫他老祖宗，以後要天天跪安」、「可惜！郎世寧沒把你這鏟屎官畫進去！」、「你家的狗要被抓去研究了」、「請正名愛新覺羅春嬌」。

《十駿犬圖》是清朝宮廷畫家朗世寧的作品之一，在乾隆十二年（1747）奉命而繪，畫作中10隻狗狗都是陪伴乾隆皇帝行獵南苑或圍場的歐洲純種獵犬，名字分別為：蒼水虬、斑錦彪、金翅獫、驀空鵲、墨玉螭、茹黃豹、睒星狼、霜花鷂、雪爪盧和蒼猊，該作品目前仍在故宮展出中。