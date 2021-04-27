隨著社會越來越進步，思想也越來越開放，但還是有不少男性懷有「處女情結」。大陸一對夫妻因女方想法相當保守，因此他們在婚前交往多年始終沒有性行為，直到婚後才「坦誠相見」，沒想到洞房後妻子竟「沒落紅」，讓男子氣炸質疑妻子給他戴綠帽。

根據大陸媒體《網易新聞》報導，大陸一對新婚夫妻因女方出身保守家庭，從小就被父母教育女生要矜持，並告訴她「忠貞是女人最好的嫁妝」，使她從大學開始與丈夫結識、交往5年之久，始終沒有「偷嚐禁果」，即使男方多次忍不住將她撲倒，她也堅持到最後一刻。男方則是認為，既然兩人相愛也有結婚的打算，便尊重女方、從不強迫，也讓男方對於「破處」這天的到來充滿期待。

經過5年的交往，兩人終於順利的步入禮堂，男方等待多年的這一刻也即將到來，但他們在洞房花燭夜首次啪啪後，男方卻遲遲等不到妻子落紅，讓他忍不住多年的情緒怒罵妻子背叛他，更質疑妻子跟別人有過性行為，妻子聽完後相當委屈頻頻證明自己的清白仍然無法安撫丈夫的情緒，只好硬著頭皮去婦產科檢查並證明自己處女之身。

醫生檢查後表示，因女方的處女膜較為厚實，她有3個直徑不到1毫米的小孔，比一般人1個直徑8毫米以上的小孔還要多且小，因此即使有了性行為依然沒落紅，而且處女膜還完好無損，這才讓丈夫解開心結，最後醫生也透過手術將女方的處女膜戳破。

網友們看到新聞後一面倒的怒罵男方，紛紛留言「這男的處女情節太重了」、「他太誇張了吧」、「不是第一次又怎樣有必要發怒？」、「沒常識就要多讀點書好嗎」、「如果是我早跟男的離了」、「什麼年代了，忠不忠貞竟用處女膜來定」，引發話題。