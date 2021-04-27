被譽為「人間最後一塊淨土」的西藏，人們下意識想到的是神聖的珠穆朗瑪峰，但其實它同時還是大陸最大的湖區，擁有逾1500個湖泊，其中被譽為西藏三大聖湖之一的「羊卓雍措」更是當地知名的「魚類寶庫」，但即便魚隻數量驚人，卻沒有村民敢捕撈，背後原因大有玄機。

位於西藏山南地區浪卡子縣的羊卓雍措，不少人又稱之為「羊湖」，生活著大量的高原裸鯉與拉薩泥鰍，雖然魚類種類單一，但是數量非常龐大，據估計，羊湖內的魚可能已經超過8億多公斤，只要徒手就能抓到魚，被視為「西藏魚庫」，但至今卻無人敢捕撈，搜狐號「聚焦人文世界」就點出背後原因跟「宗教」和「水質」有密切關係。

首先，藏傳佛教認為，羊卓雍措是龍女的化身，具有神聖不可侵犯的地位，加上當地又有「水葬」的習俗，他們會將已逝的親人安葬在羊湖中，流水而去，而水中的魚類則是先人與極樂世界的橋樑，自然是不能夠隨意捕撈的；至於來此駐紮的登山客，也沒人敢吃由人肉餵養長大的魚。

再者，藏傳佛教不提倡殺生，即使殺生也會宰殺犛牛、羊等體型較大的動物，因為宰殺一條牲畜可以吃很長一段時間，但魚類體型較小，若想要吃飽，就要殺掉更多的魚，因此在他們的信仰中是不被允許的。

單就科學角度而言，羊湖屬於鹼性營養湖泊，且水溫常年偏低，冷水湖的魚隻生長速度較慢，水中的浮游植物也難以進行光合作用，營養物質匱乏，而這些魚類雖然適應環境，但也演化出超強的吸收能力，會拚命吸收湖泊中的一切營養，這也使得牠們體內聚集不少有害物質，包含一種殺蟲劑「DDT」。雖說DDT是上個世代的產物，但在印度、尼泊爾等開發中國家仍被使用，污染物傳輸到青藏高原，使得這邊的魚無可避免的遭到污染。