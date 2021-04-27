許多人成年後都渴望保有童心，最怕熱情被現實消磨殆盡，國外就有一位年約70歲的爺爺童心未泯，不僅在公園大玩鞦韆，甚至展現老當益壯的「體操級」動作，過程全被拍下並上傳至影音平台「抖音」（Tiktok），短短幾天就吸引逾1,600萬人次觀看，掀起廣大迴響。

國外有網友本月22日和友人相偕在公園野餐時，發現一名童心未泯的老爺爺在盪鞦韆，沒想到隨著他越盪越高，下一秒竟「體操魂」上身，一個俐落的後空翻後完美落地，甚至還模仿起體操選手張開雙臂，向觀眾致意，一氣呵成的動作讓現場大人、小孩都驚呆了。

影片上傳至「@u.already.know.who.it_is」抖音帳號後，短短幾天就吸引超過1,600萬人次觀看，紛紛留言直呼「這動作太流暢了，我給10分」、「我打賭他一定從小就這樣玩」、「旁邊小孩也看傻了」、「身為年輕人我好羞愧」、「結束時的姿勢太標準了」、「好想看現場啊」。

對此，原PO在影片中解釋，這位老爺爺過去曾是體操選手，且至今持續自主訓練，就算年紀大了，身手依然矯健，並提醒網友切勿隨意模仿，避免發生危險。