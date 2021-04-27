無論是購買新成屋還是二手屋，每個人在購買之前一定都會仔細觀察房子的各個角落，才能確保這間房子適不適合居住，但也可能因此發現意想不到的事情。一名女網友近日在網路上公開了一段即將出售的空屋巡視影片，在其中意外發現隱藏閣樓，牆上還畫有許多訊息，引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》的報導，帳號為@Mary_soroka_rva_realtor的TikTok用戶本身職業為室內設計師，近日她在網路上分享了一段即將裝潢的空屋影片，並在其中發現詭異的事情。影片中她在空屋裡發現一個隱藏閣樓，而閣樓不僅為奇特的六角形，空間還十分深、長，僅有一面窗戶及一顆燈照亮整個空間。

而且仔細看才發現，整個空間的牆面上畫滿了兒童的塗鴉，就連天花板也有，牆上甚至寫下「我嚇到你了嗎？」，還有許多孩子的姓名，有面塗鴉上標註著2001年，可見這些孩子已經長大，但這些訊息及塗鴉都讓Mary相當好奇當時是否有多名孩子住在這裡，甚至關在這裡，或是只是在這裡玩樂，讓她很想要找出這些孩子們。

影片一出也吸引超過40萬人按讚轉發，紛紛留言「這應該是很正常的畫畫吧」、「不就是一群孩子的塗鴉嗎？」、「這其中一定藏了很多秘密」、「好像是我小時候會做的事情」、「你們仔細看那些畫，我感覺到這裡面隱含了很多事情」、「我看得懂這些孩子的畫作，這些畫說明了畫這面牆的孩子不快樂也不健康」、「有點擔心這些孩子當時遇到什麼事情」引發熱議。