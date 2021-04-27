真愛是可以跨越年齡的！大陸一名50多歲的女企業家日前嫁給才25歲的農村鮮肉，因為極大的年齡差距，讓婚禮影片曝光後，立刻就引起網友熱議。相仿的年紀讓新娘和婆婆的關係情同姐妹，兩人一見面就激動地相擁，不過尷尬的是，當小姑送上祝福時，婚禮工作人員居然錯認成姪女，得知真相後連忙改口。

根據陸媒報導，這名50多歲的新娘來自山西，是一名事業有成的女企業家，日前她為愛遠嫁河北唐山，新郎則是一名25歲的農村青年，外表憨厚樸實。影片中可見，當迎親的車隊開進農村，穿著紅色禮服的婆婆就已經站在家門口等待迎接兒媳，新娘下車後立刻給了婆婆一個擁抱，還在她左右臉頰上各親一口，婆媳關係非常融洽。

進屋後，婆媳的互動更是親暱，大方地臉貼臉讓眾人拍攝合照，因為年齡相仿，兩人看起來就像是姐妹一樣。搞笑的是，當新郎的妹妹到婚房祝福新人早生貴子時，婚禮的工作人員居然錯認她的身份，一時口誤：「恭喜新娘收穫一個小姪女」，不過很快就發現不對，連忙改口為「可愛的小姑」。

婚禮工作人員事後將當天的影片分享到網路上，讓這段「母子戀」受到眾多網友關注，許多人都紛紛為兩人獻上祝福，另外也有網友開玩笑表示：「每次開車到幼稚園門口都不敢按喇叭，深怕打擾我未來老公學習」、「路過嬰兒的時候記得多看幾眼，搞不好未來的老公就在裡面」。