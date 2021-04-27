為人父母都希望兒女能有好的歸宿，不過大陸一名婦人在女兒遠嫁國外後，已經2年多沒見過對方，期間只收過女兒寄來的一罐酸菜作為她60歲的賀禮，當時她因為捨不得吃，放置了半年才打開，沒想到一看見罐子裡的東西，讓她瞬間情緒崩潰，急忙打電話報警。

網易專欄《琪琪情感說》分享，這名60歲婦人翠玉（化名）結婚30多年，有一個28歲的女兒婷婷，因為婷婷是夫妻倆結婚5年後才懷上的孩子，因此疼愛有加，可惜婷婷高中時，丈夫就病逝，再後來，婷婷因為學業表現優異，獲得了出國留學的機會，為了供養停停，翠玉也比以前更努力工作，畢竟國外一切開銷都不便宜。

婷婷取得大學文憑後，繼續留在國外發展，並交了一位外國男友，雖然翠玉希望女兒回國，母女能互相照應，但婷婷堅持要留在當地發展，最後便遠嫁到了國外，2年來，母女只能透過電話聯繫，儘管翠玉多次提起想飛去國外看女兒，但婷婷總是以「距離遙遠，這樣太麻煩」為由，拒絕了她。

翠玉60歲生日時，收到一罐女兒親手做的酸菜，但她因為捨不得吃掉，直到半年後才打開，沒想到罐子裡竟然藏了一個袋子，裡頭的紙條上寫著「媽媽救我」4個大字。突如其來的噩耗，讓翠玉瞬間嚇傻，緊急打電話報警。

經過警方調查後發現，婷婷早在半年前就已經去世，而她當時認識的男友其實是詐騙集團的一員，對方將她困住，不讓她回家，婷婷只好以結婚為由，向媽媽隱瞞自己的遭遇。後來因為實在受不了，才會一度將求救訊息藏在酸菜罐裡寄給媽媽，最後遲遲等不到救援，才會選擇輕生。

翠玉得知真相後充滿自責，懊悔當初沒有及時打開那罐酸菜，更痛心自己沒有阻止女兒遠嫁國外，如今正積極尋求法律途徑，希望讓女婿受到應有的懲罰。

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