無論是出外旅遊還是洽公，只要東西大包小包的就很容易因為一個不小心而遺失，但如果掉了十分貴重的物品，有時候真的會欲哭無淚。美國紐約的鐵路列車長先前便在巡視時拾獲一個乘客遺留下的包包，打開一看才發現裡面竟裝著閃亮亮的頂級鑽石，讓他趕緊通報警方並順利找回失主。

根據外國媒體《NBC》報導，美國紐約長島鐵路列車長喬納森耶洛德（Jonathan Yellowday），擔任列車長之職已有8年之久，前後也為不少失主找回許多遺失物品，不過這次遺失的物品卻讓他大開眼界。日前，喬納森耶洛德一如往常的巡視火車站時，發現一個乘客遺留下的包包，好奇打開來一看，裡面竟裝著要價10萬美金(約新台幣280萬元)的36個鑽石戒指，嚇得他趕緊將包包送往大都會運輸署警察局（Metropolitan Transportation Authority Police Department），由警方處理。

透過警方的幫助，順利找到了遺失鑽戒的珠寶商，而珠寶商表示，他發現整袋鑽戒不見時，一直以為自己是放在家裡的某處沒帶出門，但即使找遍家中各個角落都沒找到鑽戒，這才回想到自己當天的移動路線，也才驚覺東西疑似遺落在火車上沒有帶走，幸好被列車長喬納森耶洛德拾獲才找回鑽戒。

珠寶商為了表達感謝，特別為喬納森耶洛德製作1件珠寶作為報酬；長島鐵路總裁菲利普英格（Phillip Eng）也特別公開表揚列車長拾金不昧的精神，受到網友們的讚賞。

Jonathan Yellowday found a bag of diamond rings Thursday and returned them to the jeweler before he even noticed they were gone. http://nbcbay.com/lJWu6Dl 由 NBC Bay Area 發佈於 2021年4月25日 星期日

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