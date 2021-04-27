大自然世界非常殘酷，儘管身為食物鏈頂端的掠食者們，競爭也相當激烈。近日英國一名攝影師拍到驚奇的一幕，一隻遊隼剛捕捉到鴿子，正準備飛回享用，豈料中途卻突然殺出一隻體型巨大的海鷗來搶食，後面還跟著其他的同伴一起圍攻，最終遊隼寡不敵眾，無奈之下只好放棄好不容易到手的獵物。

Bird is prey! Starving seagulls ATTACK fearsome peregrine falcon in skies above East Anglia https://t.co/854uwZVyaD — Daily Mail Online (@MailOnline) April 26, 2021

根據《每日郵報》報導，攝影師克里斯（Chris Skipper）本月24日早上7點半左右在東英吉利（East Anglia）的諾里奇座堂（Norwich Cathedral）目擊到天空上一場激烈的搶奪獵物大戰，當時一隻遊隼剛獵捕完鴿子，用腳爪抓著牠飛上空中，準備帶回享用。

豈料就在下一秒，一隻體型巨大的海鷗突然衝了出來，開始攻擊遊隼想要搶奪鴿子，遊隼剛開始還四處閃躲，不願意放棄這好不容易到手的獵物，奈何之後又飛來了至少4到5隻海鷗加入圍攻，遊隼不敵眾多敵人的攻擊，只好無奈放開爪子，把鴿子讓給這群海鷗享用。

已經擔任10年攝影師的克里斯透露，遊隼攜帶像鴿子這麼大型的獵物是相當罕見的事情，但海鷗群起攻擊遊隼更是他從未見過的情景，克里斯也說，自己聽聞因為疫情期間街道上的垃圾變少，海鷗沒有辦法撿食物來吃，推測正是這個原因讓牠們飢餓過度，才導致海鷗寧願選擇冒險，公然挑戰猛禽、搶奪獵物。

據悉，遊隼又稱作花梨隼、壓虎，是一種晝行性中型猛禽，分布範圍非常廣泛，除了酷寒極地、非常高的山、大多數熱帶雨林外，幾乎存在地球任何角落，此外遊隼的飛行速度很快，俯衝時每小時可達389公里，是世界上飛得第一快的鳥類。