法國一名25歲的特技演員維吉爾（Bryan Vigier）日前分享一段驚悚影片，畫面中可見他全身著火，從3樓一躍而下，讓人看了頭皮發麻。對此，拍攝團隊解釋，台上一分鐘，台下十年功，這一切都是經過專業人士的縝密設計，目的是要讓大眾了解特技的藝術，但千萬不要模仿。

根據《每日郵報》報導，畫面中的特技表演由法國北部特技學校Campus Univers Cascades負責主導拍攝，並結合「人類火炬」和「高空墜落」兩項高超技術，協助維吉爾在全身著火的狀態下，從3樓高度一躍而下，最後安全降落在事先設置好的安全氣囊上，待維吉爾落地後，立即使用滅火器直接滅火。

該校34歲的創辦人陶爾斐斯（Lucas Dollfus）透露，短短幾秒鐘的影片，光是前置作業就花了至少1小時，「我們仔細確保每項細節都能安全進行，避免特技人員在過程中面臨任何意外或不小心燒傷」。

他強調，特技演員畢竟不是瘋子，因此在完成任何高難度表演和拍攝前，都必須仔細控制、協調所有動作，才能將風險降到最低，而特技藝術的美妙之處在於，能讓許多觀眾透過特技鏡頭來記住這個永恆的瞬間。

維吉爾是25歲的法國特技演員，也是Netflix的原創影集《亞森·羅賓》（Lupin）和《革命》（La Revolution）的專屬特技演員。