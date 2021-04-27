不管是哪一國的郵差，每天的工作就是為民眾分送郵件及寄送包裹，而且無論晴天還是雨天都得忙碌奔波相當辛苦，但他們也總是能在運送的途中發現新奇有趣的事情。一名來自美國的郵差，近日在網路上公開一段寄送郵件時的影片，吸引網友熱烈討論並瘋狂轉發。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，來自美國的一名女性郵差日前將郵件送往威斯康辛州的一處人家時，當郵件一放入郵箱中立即竄出一隻毛茸茸的小手瘋狂揮舞，試圖阻擋她投遞郵件，仔細一看才發現原來郵箱裡躲著一隻白底橘色斑紋的小貓。

郵差在貼文中表示，每次只要送這戶人家的郵件都讓她相當興奮，因為她知道有一隻可愛的小貓會在郵箱裡等著「拒絕她的投遞」，使她整天都很開心。原來這戶人家養的貓咪每天都會在固定的時間躲在郵箱中，只要郵差投遞郵件時，牠便會伸出白色的小手及粉紅色的肉墊與郵差們玩鬧，而這位郵差也把這可愛的一幕記錄下來與網友們分享，吸引不少人轉發。

網友紛紛留言「小手實在太可愛了」、「如果是我遇到也會開心一整天」、「好想看到貓咪本人長什麼樣子」、「真是調皮的小搗蛋」、「貓咪：我的逗貓棒終於來了」、「就是不讓你投先陪我玩再說」、「其實貓咪是想說：給我！給我！快給我」。

先前曾有一名來自加拿大的郵差也曾在網路上公開過類似的影片，但那隻貓卻相當凶狠，只要看到郵差就會向他哈氣發出警告聲，讓郵差每次投遞時都相當緊張，直呼「這隻貓比狗還嚇人」。