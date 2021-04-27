大部分的人專心做一件事情的時候，都非常討厭有其他人在旁邊打擾自己。近日一段有趣的影片在網路上瘋傳，一隻土撥鼠正認真地在草地上挖地洞，但牠身後卻跟了一隻愛搗蛋的「屁孩大狗」，過程中不斷摸牠的屁股騷擾，讓土撥鼠氣到數度轉身攻擊。

這段影片被網友分享到論壇《Reddit》上，從畫面裡可以看見，一隻土撥鼠正認真地在草地上挖地洞，前半段身體都深埋在洞中，只留下渾圓的屁股在洞外，後方一隻大狗似乎想要找土撥鼠一起玩耍，用前掌來回撫摸土撥鼠的屁股好幾次，被打擾的土撥鼠非常生氣，兩度回頭都只是輕抓、輕咬狗狗的前掌以示警告，接著又回去繼續挖洞。

不過這隻大狗依舊沒有放棄，還是持續對土撥鼠摸臀騷擾，甚至還將自己的鼻子湊到牠的屁股前頂了幾下，忍無可忍的土撥鼠瞬間爆氣，一轉過身就跳到狗狗的臉上攻擊，還站在洞外警戒地盯著狗狗，冷靜一下還是覺得氣不過，又跳上去和狗狗「扭打」在一起。

逗趣又可愛的影片讓網友們看到後都笑翻了，紛紛留言：「隔著螢幕都能感覺到土撥鼠的怒氣」、「土撥鼠：兄弟！我說了別用你的臭手在我屁股上撓！」、「沒有人管管嗎？這隻狗明顯是在性騷擾！」、「感覺土撥鼠下一秒就要罵髒話了」、「土撥鼠屁股看起來好軟，我也想摸摸看哈哈哈」、「像極了正在趕工的我，旁邊還有一個瘋狂提問的同事」。