大陸福建一名男童日前看見有一頭牛在馬路上閒晃，一時興起就上前挑釁，沒想到牛隻瞬間獸性大發，直接朝著男童一陣猛撞，數度將男童頂上天，幸虧男童機警，隨即鑽進車底求饒，頻頻疾呼「對不起牛大哥，別打我！」最後牛才悻悻然離去。

福建龍巖市武平縣一名男童25日下午2時許，發現一頭牛在村子裡亂跑，便頑皮的上前踢石頭挑釁，接著光速轉身逃跑，還一邊大喊「我看見了一頭猛牛！」沒想到牛被挑釁後，隨即追上男童，用牛角將男童頂上天，男童倒地後，狂牛還不罷休，又是一陣猛攻。

在生死存亡之際，幸好男童機警的鑽進路旁一輛休旅車的車尾下方，但怒氣未消的牛隻不打算放過他，猛力撞擊休旅車尾，嚇得男童急忙求饒，頻頻喊道「對不起牛大哥，別打我！」牛隻彷彿聽懂他的道歉，不久便轉身離開。

而男童見狂牛離去後，才一拐一拐的從車底狼狽鑽出，並不斷發出哀號聲，但不忘撿起掉落路邊的鞋子逃離現場。

據悉，這輛休旅車的車主是男童的親戚，因為發現車子受損，緊急調閱監視器後才發現男童遭到牛隻攻擊，所幸男童經過治療後，並無大礙。