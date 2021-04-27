過去的父系社會裡，家中只要生出男嬰便是興旺的象徵，但隨著時代的變遷，女嬰也成為不少家族中不可缺少的存在。印度一戶人家多年來只出男丁，近日終於迎來珍貴的女寶寶，讓爺爺欣喜若狂，特別僱用直升機專機接送，讓附近鄰居全看傻眼。

根據外國媒體《Hindustan Times》的報導，位於印度拉賈斯坦邦納高爾的一戶農家，因35年來家族中只有生出男丁，讓長輩們十分期盼女嬰的誕生，等待多年後，終於傳來好消息。哈努曼普拉賈帕特（Hanuman Prajapat）的妻子楚基黛薇（Chuki Devi），於3月3日時誕下一名可愛的女寶寶麗亞（Riya），剛出生時先讓她與媽媽(楚基黛薇)一同待在外公外婆家，待媽媽身體調養好後再一同搬回爺爺奶奶家。

Rajasthan: A family from a village in Nagaur district hired a helicopter to bring home their new born girl child.



"After 35 years we have been gifted with a daughter in the family so we made this arrangement. I'll fulfill all her dreams" said Madan Lal, grandfather of the baby. pic.twitter.com/0j3NT8E4jL — ANI (@ANI) April 23, 2021

由於麗亞為男方家族中35年來的第一位女嬰，為了讓小公主安全的回家，爺爺趕緊販售家中的農作物籌措經費，特別僱用直升機由娘家接送麗亞與媳婦回來，讓當地的村民看傻了眼。爺爺受訪時感動表示，等了35年終於有個女孩完成了他的夢想，他在10年前便下定決心，只要家中有女嬰誕生便會熱烈且風光的歡迎她到來。

網友看到影片後也大感不可思議，紛紛留言「有阿公的孩子像個寶」、「她以後會變成家中的女王」、「現代版的母憑女貴」、「阿公就是狂」、「還有缺女兒嗎？」、「她的爸爸走路都有風」、「阿公一臉寫著有女萬事足」、「阿公一定不知道其實直升機很危險」，引發熱烈討論。