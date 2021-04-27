有英國最高雲霄飛車之稱的「百事極限一號」（The Big One）日前發生故障，當時整列雲霄飛車剛好卡在最頂端，所幸所有遊客在工作人員的引導下，緩緩從65公尺、約21層樓的高處，沿著陡坡驚險逃生，讓現場目擊者看了膽顫心驚。

根據《每日郵報》報導，位於英格蘭西北部的蘭開夏郡（Lancashire）的「黑潭遊樂海灘」（Blackpool Pleasure Beach），25日中午發生一起雲霄飛車機械故障的事故，根據現場遊客指出，雲霄飛車事發當時，剛好卡在軌道頂點處，所有遊客被迫坐在65公尺高的半空中動彈不得，場面一度相當驚險。

儘管當下園方立刻派出工作人員引導，但雲霄飛車上的遊客被迫只能沿著雲霄飛車的樓梯，緩步走下陡坡，現場遊客也將這段驚險過程全數拍下，尤其是從高空往下俯瞰的「壯麗景象」，讓不少網友看了雙腿不自覺跟著發軟，所幸最後眾人平安脫險，結束一場虛驚。

據悉，耗資1200萬英鎊（約4.7億元新台幣）打造的「百事極限一號」，於1994年5月28日正式營運，是世界上最高、最陡峭的雲霄飛車，直到1996年7月才被日本富士急樂園的「富士山號」超越，不過前者依舊是英國境內最高的雲霄飛車。