無論是在忙碌的工作中還是生活中，不少人都仰賴著網路傳遞訊息，一旦斷網便有可能造成損失。加拿大近日便傳出一起「無故斷網」多時的案例，造成當地900位民眾不便，事後相關單位也查出了兇手，竟然是大家從沒想過又無可奈何的對象。

根據外國媒體《CBC》的報導，加拿大卑詩省北部約有2000人居住的不倒翁里奇（Tumbler Ridge）地區，在上周六凌晨4點突然網路中斷，將近900人長達36小時無法使用網路服務，使電信服務供應商的電話被民眾打爆，趕緊請技師查詢。但工作人員對於這起案件感到相當詭異，因為當天並沒有任何的天然災害也沒有收到其他的通報，追查許久後才在某處發現「兇手」的蹤跡。

電信服務供應商發言人麗茲索維(LizSauvé)表示，這起奇怪案件的「罪魁禍首」疑似是海狸所造成的，他們在電纜被破壞的區域附近發現一個水域，其中有幾隻海狸正在地下約0.91公尺處築巢，而這群海狸應該是為了找尋築巢用的「建材」，才咬斷了0.1公尺厚的管道，並將放置在其中的電纜咬走使網路癱瘓，造成用戶的不便感到十分抱歉。

網友看到報導後也紛紛留言「這樣真的不知道該怪誰了」、「真是讓人又好氣又好笑」、「電信公司還真衰」、「網路突然斷掉真的很不方便耶」、「這群海狸竟然也懂得用好東西」引發網友熱烈討論。