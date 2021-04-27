現代人經常因為久坐或姿勢不良，造成肩頸痠痛、腰酸背痛等症狀，部分人為了緩解疼痛會尋求整骨師傅的幫忙。近日一段韓式整骨的影片在網路上流傳，只見一名正妹正在接受師傅整骨，然而她的表情太過陶醉，再加上師傅的位置及姿勢有些曖昧，讓不少外國網友都忍不住想歪。

近日有網友將這段影片分享到《Liveleak》上，畫面中一名漂亮纖瘦的正妹以雙腳跪地、雙手撐地的姿勢在進行韓式整骨，後方的師傅則扶著她的腰慢慢地前後推動，中途正妹似乎因為太過舒服，仰起了頭，表情相當陶醉，雖然她和整骨師傅中間還隔著一大段距離，但這一幕還是讓不少外國網友忍不住想歪，引發熱烈討論。

據了解，這段影片其實擷取自韓國電視台SBS在2015年所推出的真人秀節目「Model House Room of Ten（모델하우스 룸오브텐）」，節目邀請10名在2014年參加SBS超級模特選拔大賽中獲獎的新秀模特兒，透過住在獨立的房間內，展示自己的獨特魅力。而影片中接受韓式整骨的正妹為韓國演員、模特兒李寶琳（이보림），她在2017年時曾參加偶像選秀比賽「The Unit」，最終獲得第17名的成績。

另外，韓式整骨主要可以舒緩腰酸背痛、姿勢不正確等症狀，更神奇的是還可以幫助「小臉」，透過按摩臉部肌肉、幫助位置跑偏的骨頭移回正位，來矯正一個人的臉部樣貌，不少外國朋友也很喜歡嘗試韓式整骨。