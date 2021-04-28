☆35年讀金庸，18年講金庸，骨灰級金庸迷馬大勇教授向大師致敬之作☆

上百場講座，逾20萬金庸迷參與，一位難求的講座精華首次出版！

沒聽過馬大勇教授講金庸，別說你懂金庸！

金庸為什麼拿不到諾貝爾文學獎？

《鹿鼎記》其實是部反武俠小說？

《笑傲江湖》最可能發生在哪個朝代？

金庸筆下連口枯井、連個雕像都有完整故事？

金庸小說的情節，全由神祕的命運之手決定？

金庸所有作品中，誰才是全宇宙最幸福的人？

金庸筆下的每個角色，都能教我們如何做人？

金庸所寫的其實是「文化入門級百科全書」？

金庸小說也有破綻？金庸創作時的趣聞軼事？

就讓屢創金庸講座「爆滿」紀錄的文學教授，告訴你答案！

知名教授馬大勇從五種視角，以幽默卻不失專業的解讀，帶我們走進金庸的江湖世界，看盡人生百態，深刻理解人性。

「人類歷史長河裡，沒有一個作家像金庸那樣，天南地北在我們的肉身上蓋下印記。」──毛尖

【各路讀者盛讚】

「每個武俠迷都應該看的一本書！」

「本書寫得很好，觀點明確，非常引人入勝，值得收藏與欣賞。」

「總結的太有道理了！」

「好書！不愧是骨灰級金庸迷寫的書！」

「江湖，夜雨，讀金庸。這個意境！這個俠氣！這個愜意！」

【精彩書摘】

金庸身上是有著很濃厚的歷史情懷的。他的重要作品，大都有一個明確的歷史背景，而且大抵與關鍵性的歷史人物和歷史事件有關。比如說，《書劍恩仇錄》牽涉到乾隆皇帝的身世，《碧血劍》寫到大明滅亡，《射雕英雄傳》三部曲寫到成吉思汗的蒙古帝國以及大明朝的建立，《天龍八部》寫到大遼的鼎盛與大金的萌芽，而絕頂之作《鹿鼎記》串連了康熙朝前半期的歷史軌跡，「已經不太像武俠小說，毋寧說是歷史小說」。

金庸的長篇巨著只有一個例外，那就是《笑傲江湖》，它是沒有明確的歷史背景的。金庸說，他是有意模糊了《笑傲江湖》的歷史背景，《笑傲江湖》其實講的是一個人性的故事，「企圖刻畫中國三千多年來政治生活中的若干普遍現象……不顧一切地奪取權力，是古今中外政治生活的基本情況，過去幾千年是這樣，今後幾千年恐怕仍會是這樣。任我行、東方不敗、岳不群、左冷禪這些人，在我設想時主要不是武林高手，而是政治人物。林平之、向問天、方正大師、沖虛道長、定閒師太、莫大先生、余滄海等人也是政治人物。這種形形色色的人物，每一個朝代中都有，大概在別的國家中也都有」。

沒有明確背景，我們作為小說讀者不大介意，但拍電影電視劇怎麼辦？ 能不能把時代設在漢朝、唐朝、宋朝呢？ 徐克徐老怪拍《東方不敗》，裡面的服飾都是明朝的，有沒有根據？

這種情況下，還是有可能考證出《笑傲江湖》的時代的，只要你足夠細心、足夠有學問。在文學史研究中，吳晗先生考證《金瓶梅》的寫作年代就是一個經典案例。

其實金庸小說讀者中臥虎藏龍，也有人非常厲害，真的考證出了《笑傲江湖》的歷史背景。從哪兒考證出來的呢？

小說第六章，劉正風為了掩蓋退出江湖的真實目的，花錢買了參將這樣一個「芝麻綠豆的小小武官」來當；第二十二章，令狐沖路遇一位泉州府參將吳天德，搶了他的衣服、證件、銀兩，連鬍子都搶來貼在臉上，用來掩蔽身分，保護恆山派的師妹。幾場大戰下來，吳天德參將大人威震江湖，令狐沖只好挖了個坑，把那些東西都埋掉了。想起從此不能做參將，心頭還頗有幾分失落與悵惘呢！

那麼，參將這個官銜是從什麼時候開始設立的？ 有那種很認真的歷史迷查了《明實錄》、《明代職官年表》等文獻，發現明武宗正德年間才有參將的官銜，位階約為今中高級軍官。清承明制，參將一般為綠營武官，秩三四品，位於總兵、副總兵之下，都司、遊擊之上。金庸說參將是「芝麻綠豆的小小武官」其實稍有些不準確。這個考證一出，就一下鎖定了《笑傲江湖》的時間上限，不可能早於明朝中期。問題是，下限在哪？ 有沒有可能是清朝呢？ 讓任我行、令狐沖梳上一根大辮子，任盈盈、岳靈珊穿上旗裝，跟皇阿瑪、五阿哥、小燕子一樣的造型，行不行呢？

我們再從金庸小說找一個內證，看《鹿鼎記》第二十三回。韋小寶當時在少林寺出家，身邊有一個老和尚師侄，法號澄觀，是個「武呆子」。練武成癡，不通世務，他看到大美女阿珂出招全無章法，不由得頭暈目眩，心裡想：前朝有一位令狐沖大俠，他的獨孤九劍無招勝有招，難道今天這個姑娘用的也是獨孤九劍，無招勝有招嗎？《鹿鼎記》的故事發生在清朝康熙年間，「前朝」只能是指明朝，那就是說它的下限在明末之前。所以說，徐克把故事背景放在明朝是有一定根據的。

(本文摘自《江湖夜雨讀金庸》/高寶書版)

【作者簡介】

馬大勇

吉林省農安縣人，1972年生，文學博士。

現為吉林大學文學院教授，博士生導師。

出版《晚清民國詞史稿》、《二十世紀詩詞史論》等著作多部，在《文學評論》、《文學遺產》、《詞學》等期刊發表論文百餘篇。