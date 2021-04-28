☆35年讀金庸，18年講金庸，骨灰級金庸迷馬大勇教授向大師致敬之作☆

上百場講座，逾20萬金庸迷參與，一位難求的講座精華首次出版！

沒聽過馬大勇教授講金庸，別說你懂金庸！

金庸為什麼拿不到諾貝爾文學獎？

《鹿鼎記》其實是部反武俠小說？

《笑傲江湖》最可能發生在哪個朝代？

金庸筆下連口枯井、連個雕像都有完整故事？

金庸小說的情節，全由神祕的命運之手決定？

金庸所有作品中，誰才是全宇宙最幸福的人？

金庸筆下的每個角色，都能教我們如何做人？

金庸所寫的其實是「文化入門級百科全書」？

金庸小說也有破綻？金庸創作時的趣聞軼事？

就讓屢創金庸講座「爆滿」紀錄的文學教授，告訴你答案！

知名教授馬大勇從五種視角，以幽默卻不失專業的解讀，帶我們走進金庸的江湖世界，看盡人生百態，深刻理解人性。

「人類歷史長河裡，沒有一個作家像金庸那樣，天南地北在我們的肉身上蓋下印記。」──毛尖

【各路讀者盛讚】

「每個武俠迷都應該看的一本書！」

「本書寫得很好，觀點明確，非常引人入勝，值得收藏與欣賞。」

「總結的太有道理了！」

「好書！不愧是骨灰級金庸迷寫的書！」

「江湖，夜雨，讀金庸。這個意境！這個俠氣！這個愜意！」

【精彩書摘】

最能呈現金庸的歷史情懷的作品，無疑應推我心目中的第一好小說、反武俠的形而下極致之作，那就是《鹿鼎記》。我說《鹿鼎記》是我心目中的第一好小說，這裡還有個小掌故。一九九四年，我大學畢業的第二年，準備追隨嚴迪昌先生讀蘇州大學中國古代文學專業的碩士研究生。我寫信給嚴先生，向他推薦《鹿鼎記》，說《鹿鼎記》是我心目中古今中外第一好小說。因為我想武俠小說都是年輕人的玩意兒，老先生不一定喜歡這些東西。結果嚴先生回信給我，淡淡地說了一句：「金庸小說，十年前均已讀過。」我目瞪口呆，這才知道嚴先生其實是資深武俠迷，是民國時候讀著還珠樓主長大的。在武俠小說方面，嚴先生也是我的前輩和導師。

問題是，第一好小說「好」在什麼地方？ 首先，《鹿鼎記》是一部反武俠小說，它和我們通常概念中的武俠小說，和金庸其他的武俠小說都不一樣。在《鹿鼎記》之前，武俠小說有一些敘事模式。比如說最常見的「成長模式」，《笑傲江湖》、《碧血劍》、《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》、《倚天屠龍記》、《飛狐外傳》等，都是；還有「尋寶模式」，《連城訣》、《俠客行》等，都是；還有「復仇模式」，比如古龍的《絕代雙驕》、《九月鷹飛》、《邊城浪子》，《神雕俠侶》也有復仇元素；還有「懸疑模式」，比如古龍的「楚留香系列」、「陸小鳳系列」。

無論哪一種模式，武俠小說的共性就是要塑造一個大俠。這個大俠一般都是男性，渾身都散發著迷人的人格魅力，或厚道正直，或瀟灑不羈，或文武兼備，或智勇雙全，所以頭上永遠閃耀著「主角光環」，身邊不少美麗的女孩子都會不由自主地愛上他，而且最後他一定成為頂尖高手，縱然不是第一，也肯定是第一流。像楊過這樣聰明的人、郭靖那麼笨的人、段譽這樣不愛武功的人、石破天那麼沒文化的人，最後都達到了武學的最高境界。

為什麼？ 這樣才能有一種「代入感」。武俠小說作為「成年人的童話」，是需要「代入」的。讀者，特別是男性讀者，如果缺少了把自己「代入」為男主角的樂趣，那就會興趣缺缺，大呼不滿。所以金庸在《鹿鼎記》的後記裡說：「很多讀者都不喜歡這部小說，出於對我的愛護，他們把責任推給了一位想像中的代筆者。」他又說：「這部小說的主人公很特殊，如果剝奪了某些讀者朋友的代入樂趣，那我很抱歉。」確實，你不太容易把自己「代入」韋小寶，一個妓院出生的小無賴、小流氓，沒有什麼武功，只有一門逃命技術，貪財，好色，好像人品也不怎麼樣，牆頭草隨風倒，怎麼看也不像一個江湖英雄，更不用說大俠了。

這說明，在這部封筆之作裡，金庸解構了武俠小說的種種套路和模式，甚至其中「武」的成分也相當稀少，不仔細找都已經看不太出來了。金庸正是以這種「反武俠」的方式把「武俠」推到了極致。從此之後，傳統意義的武俠小說已經到了頂點，無能為繼，沒有必要再寫下去了。

(本文摘自《江湖夜雨讀金庸》/高寶書版)

【作者簡介】

馬大勇

吉林省農安縣人，1972年生，文學博士。

現為吉林大學文學院教授，博士生導師。

出版《晚清民國詞史稿》、《二十世紀詩詞史論》等著作多部，在《文學評論》、《文學遺產》、《詞學》等期刊發表論文百餘篇。