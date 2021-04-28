動物園除了有教育大眾的目的以外，也同時具備保育的功能，會積極地配合動物們的發情、交配期，來幫忙撮合對象、繁衍後代。日本北海道一間動物園飼養了2隻巨嘴鳥，8年以來都非常努力想讓牠們生下小孩，卻始終無果，直到最近園方才終於發現殘酷的真相。

根據《每日新聞》報導，北海道札幌市的円山動物園在2013年購買了一對性別不同的托哥巨嘴鳥，並在園內的熱帶鳥類館中飼養、展出。雖然巨嘴鳥很難從外觀辨識出性別，但其中一隻巨嘴鳥托托（トト）的體型比較大，還會對另一隻巨嘴鳥波可（ポコ）做出求愛動作，因此被園方認定為雄性。

多年來円山動物園為了讓這對巨嘴鳥情侶可以繁衍出後代，做了非常多的努力，包含改善飲食、改造繁殖箱、改善環境、調節人工降雨量製造雨季效果等，而這些調整似乎也有了成效，2016年這對巨嘴鳥開始下蛋，但所有的蛋都是未受精的卵，無法孵化。

為了更加了解「做鳥失敗」背後的原因，2020年園方在繁殖箱內安裝了攝影機進行觀察，通過蛋的數量和影片畫面，園方懷疑原本被認定為雄性的托托也會下蛋，於是替這對巨嘴鳥做了DNA鑑定，結果顯示兩隻鳥都是雌性。

儘管園方對此感到有些失望，但也表明之後會嘗試和其他也有飼養巨嘴鳥的動物園或機構，將一隻雌性巨嘴鳥交換為雄性。

事實上，這並不是第一次有日本動物園認錯鳥類的性別，山口縣的周南市德山動物園也曾將一隻雌倉鴞認為雄性，一直到前段時間倉鴞下了蛋才終於察覺不對。