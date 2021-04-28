1939年至1945年間爆發的第二次世界大戰中，除了造成多國人民及士兵傷亡慘重外，至今仍在德國各地留下未爆彈。近日一名德國民眾前往德國郊區林地慢跑時，意外發現一個神祕袋子，裡面竟裝著多枚手榴彈，趕緊通報拆彈小組前來處理，但最後才發現一切都是鬧劇。

根據《美聯社》的報導，儘管第二次世界大戰距離現在已經超過75年之久，但在德國境內依然在住宅區及森林區中，發現當年埋藏許久的彈藥。近日，一位德國民眾前往德國與捷克邊境的巴伐利亞森林國家公園（Nationalpark Bayerischer Wald）慢跑時，在某處的樹林中無意間看到一個神祕的大袋子，好奇打開來一看才發現裡面竟然裝有大量的手榴彈，嚇得他趕緊通報警方，警方也立即派出拆彈小組趕往現場進行拆除。

拆彈小組到達現場後全副武裝，小心翼翼的打開袋子並檢查裡面的物品，仔細看才發現裡面的手榴彈只是用橡膠做成的複製品，旁邊還放有保險套及潤滑劑，研判這些「假的手榴彈」應該是某對情侶，在國家森林公園中「打野戰」時所遺留下的情趣用品。

後來經過警方在網路上的搜尋結果，果然在情趣用品網站上搜尋到同樣的商品證實了他們的猜測，讓所有人全都傻眼，也幸好一切只是虛驚一場，沒有造成任何傷亡。