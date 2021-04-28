有些人因為國家經濟或是政局不穩定，不惜鋌而走險，偷渡出國尋找一線生機。過去在加勒比海島國多明尼加共和國（República Dominicana），就有一艘16人小船準備偷渡到波多黎各，不過因為洋流加上指南針壞掉，不幸在海上迷航，眼見同船乘客身體越來越虛弱，女乘客法絲緹娜（Faustina Mercedes）自告奮勇提供母乳給整船的人喝，在她的幫助下，所有人才得以撐過12天的漂流。

事實上，這起事件發生在2001年，直到近日又再度掀起討論，當時一艘載有8女8男的船隻，於1月3日從多明尼加的薩瓦納德拉馬爾城 （Sabana De La Mar）海灘啟航，船上成員每人需支付125美元至250美元（約新台幣3500元到7000元），作為偷渡到波多黎各的旅費。

不幸的是，當他們上船後很快意識到指南針已經損壞，加上大西洋與加勒比海洶湧的洋流，讓他們只能漫無目的地在海上漂流，短短3天內，船上的食物、水、汽油已經全數耗盡，乘客陸續出現脫水的現象，情況相當危急。

到了第5天後，31歲的法絲緹娜眼見同行的妹妹埃琳娜（Elena Mercedes）快要支撐不下去，便突發奇想將1歲女兒的母乳也分餵給妹妹，不料妹妹才喝了一口，很快就恢復活力，見母乳效果顯著，法絲緹娜隨即自告奮勇餵給所有乘客喝，每人每天可以吸吮10秒，並透過妹妹嘴巴含著母乳的回餵方式，自己也能補充營養。

最後船隻在海上漂流的第12天，總算在洋流的推進下成功靠岸，只是洋流最終又將他們推回了多明尼加，多數的乘客在醫院待了3天，身體才漸漸康復。

不過當時除了法絲緹娜乘坐的船之外，同時間還有另一艘載有45人的偷渡船，計畫前往波多黎各，但卻沒有那麼幸運，最終整艘船的人都不幸罹難，不少遺體至今仍未尋獲。