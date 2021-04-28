無論是警察局或是社區內的佈告欄，總能看到許多尋人啟事，但想要找回這些失蹤人口往往十分困難。日前美國有位錄音師，在開設的社群網路廣播節目中，聊起多年前他所看到尋找高材女大生的尋人啟事，竟意外的幫警方破獲殺人案。

根據外國媒體《PEOPLE》報導，這名來自美國加州的錄音師克里斯羅伯特（Chris Lambert），在個人開設的Podcast網路廣播節目「你的後院（Your Own Backyard）」中，提到自己在2019年時在渡假勝地貝殼海灘（Shell Beach）遇到一對替失蹤女兒慶生的老夫妻，他在好奇心的驅使下詢問了失蹤少女的情況，才知道這位當年就讀加州理工學院的女大生克莉絲汀（Kristin Smart），在1996年時失蹤，至今仍未找到，克里斯羅伯特小時候還曾在電線桿上看過她的尋人啟事。

克里斯羅伯特為了幫這對夫妻找尋失蹤25年的女兒，他便於2019年9月開設Podcast節目《你的後院》，陸續訪問了當年協助查案的聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）等多名警員，就連當初負責此案的首席調查員也接受他的訪問，使節目越來越紅，後來甚至有多名聽眾打來提供目擊線索，讓警方對於這個懸案有了眉目。

據了解，當年只有19歲的克莉絲汀，在1996年5月31日的周末晚間8點時，與父母表明要和朋友參加派對，也答應他們在離開派對前會打電話回家，沒想到她卻就此消失。當晚的目擊證人指出，他們看到克莉絲汀喝醉倒在鄰居家的草皮上，陪同克莉絲汀的則是她的同學保羅弗洛雷斯（Paul Flores）。

克莉絲汀的同學們後來也打進克里斯羅伯特的節目透露，保羅弗洛雷斯這個人平時就相當輕浮，當年經常騷擾周圍的同學，所以大家都避免與他單獨相處，而克里斯羅伯特也將這些新證詞交由警方處理。

警方後來才發現，保羅弗洛雷斯當年曾涉嫌在宿舍性侵克莉絲汀，疑似性侵不成才將她殺害，還找來自己父親魯本（Ruben）協助藏匿屍體。現年44歲的保羅與80歲的父親近日終於遭到警方分別以一級謀殺和協助謀殺等罪名逮捕。

目前克莉絲汀的遺體雖尚未尋獲，克里斯羅伯特的節目也停留在2020年11月，但他在節目中曾表示節目會持續更新至尋獲克莉絲汀的遺體為止，讓《你的後院》成為分類節目中最熱門的節目之一。