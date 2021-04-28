搭乘火車、高鐵或是飛機，遇上乘客突發疾病時，乘務人員通常會廣播尋求醫護人員協助伸出援手，大陸一輛陝西延安開往四川成都的火車，昨（27日）出現一名乘客突然大量流鼻血，情況緊急，沒想到就在列車長廣播求援後，列車上竟有55名醫護人員一擁而上，消息一出網友全笑翻，打趣笑說「這醫護量太飽和了！」

根據陸媒報導，一輛陝西延安開往四川成都的D1925車次火車，昨出現一名潘姓乘客突冒鼻血，血流如注的情形讓眾人一時慌了手腳，列車長獲報後立刻進行廣播「3號車廂有旅客突發疾病，請列車上的醫護人員聽到廣播後，速到3號車廂集合」，沒想到巧合的是，列車上剛好有來自四川大學華西醫院的55名醫護人員，才剛結束在延安舉行的3天培訓課程。

當下來自不同科室的醫生迅速衝向3號車廂救治，向列車長確定乘客的主要症狀後，包括華西醫院的耳鼻咽喉頭頸外科副主任鄒劍、老年醫學中心醫療科副主任黃曉麗、心臟內科李江波、重症醫學科周永芳、麻醉手術中心張偉義等5位資深醫師，組成臨時醫療小組。

經檢查，該乘客有高血壓史，初步判斷是高血壓引發鼻腔內血管破裂的出血，經過鼻部壓迫止血處理和心血管用藥，患者慢慢止血降壓、心緒平復，並於最近的城固北車站下車送醫，進行下一步治療。

消息一出隨即引起網友廣大迴響，紛紛留言直呼「這醫護量太飽和了」、「華西醫院的號有錢都不一定掛的上」、「55個醫生全科室會診，這人拯救過銀河系吧」、「去醫院排隊3天都不能掛到這些專家的門診，居然在列車上一次享受免費的專家會診」、「運氣真好，遇到55名太醫級別的，鬼門關都能給你拉回來」。