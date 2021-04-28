最近做了很多離世溝通，深刻感覺到要把一隻毛孩平安照顧到終老，沒有那麼簡單。中間稍有不慎，就會留下飼主終生遺憾，他們之中不乏粗心大意者，也有的是「無知」，這裡的「無知」並非譴責，而是指「真的不知道」，不知道結果會變成這麼嚴重！

離世溝通時狗狗主動提起說，希望能有越多人知道牠的故事越好，因為彩虹國裡有很多狗狗跟牠一樣「枉死」，牠希望讓大家知道，狗狗吃到花肥是會出狗命的。

這隻土豆（化名）跟我說，牠有一天聞到一個好香好香的袋子，牠就偷偷撕咬開來，裡面看起來就是土豆愛吃的乾乾，「太棒了，媽咪沒看到，我要好好吃牠一大口。」

結果主人告訴我，那是朋友送她的有機花肥，當她發現袋子被咬破，就知道是土豆這個貪吃鬼弄的，但當時不以為意，因為她根本不知道花肥對狗狗是致命的毒藥，就因為不知道，所以當土豆出現全身無力時，主人還好整以暇想說等先生下班再一起送醫，就診時醫師也沒提出警告，只叫她帶回家觀察。

土豆：「我當時痛到都吐血了，用我僅剩的力氣哀鳴，卻只看到主人一直拿東西對著我，我不知道她在幹嘛欸？」

主人：「對不起，我完全狀況外，我是有看到一攤黃黃的好像有點血絲的水，但我以為牠的垂死掙扎是裝的，我還拿起相機邊錄影邊跟牠玩。」

最後主人終於發現不對勁，但又神經大條的只讓土豆休息，放佛經希望緩解牠的痛苦，想說等天亮再找第二位醫師。

痛苦不堪的土豆，等不到天亮就走了。

有機花肥為什麼這麼可怕？別以為「有機」兩字就很安全，由於它的外觀很像乾乾，又會散發出狗狗愛的香味，很容易吸引汪汪誤食，裡面添加的骨粉含有「氮、磷、鉀」，是會造成狗狗痛苦的消化道潰瘍出血；一旦高磷中毒，就很難救回。

誤食花肥致死率很高，大部分都熬不過一天就去當天使了，即便如此，在這長達半天的時間裡，主人完全沒有警覺事態的嚴重，是她最不能原諒自己的部分，甚至連好好道別都沒有，因為她根本不知道吃到花肥的「土豆」，猶如領到催魂令。

離世溝通時，土豆主動希望主人可以讓更多人知道牠的故事，因為真的很多狗狗冤枉提早當了小天使。「媽媽分享給越多人知道，土豆的死就越有意義！」她很高興土豆給了她這樣的贖罪機會。我想，這不就是所有離世溝通的飼主最想獲得的救贖嗎？