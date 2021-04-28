對於吃貨來說美食具有極大的吸引力，就算要排除萬難也無法阻止他們享用美食。最近美國國家動物園分享了一段有趣的影片，當時正值放飯時間，飼育員往水中撒下了大量的「蟲蟲大餐」，一隻鴨子發現後，立刻從遠處飛奔而來，全程只用了6秒的時間，讓網友們都笑翻了。

川秋沙法比歐只花了短短6秒的時間，就從遠處游到池塘邊享用大餐。(影片來源/YouTube/ Smithsonian's National Zoo)

位於美國華盛頓特區的史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）近日在社群平台上分享了這段影片，當時正值鴨子們的用餐時間，鳥類飼育員希瑟（Heather Anderson）在池塘邊撒下了大量的麵包蟲供牠們享用。

遠處一隻名叫法比歐（Fabio）的川秋沙（Common Merganser）見到自己最愛的美食，立刻開啟加速馬達，以時速約9.6公里划水狂奔，就像是一陣旋風，先穿過一大群紅鶴，再甩尾轉彎，最後加速直衝，只花了短短6秒就到達池塘邊，和大批鴨子伙伴一起用餐。

網友們看到法比歐為了吃飯而拚命游泳的模樣都笑翻了，紛紛留言：「原來是鴨子啊，你不說我還以為是遊艇耶」、「牠的腳真的沒有加裝馬達嗎？」、「讓大家見識我超音波鴨子的速度吧！」、「牠還來不及踩煞車就已經先低頭吃飯了」、「什麼時候都可以慢慢來，但吃東西絕不能遲到！」。

川秋沙又稱作普通秋沙鴨，擁有許多有趣的俗名，包含潛水鴨、邋遢鴨子、魚鑽子等等，繁殖期雄鳥頭部為深綠色，身體大部分為白色，而雌鳥和雄性亞成鳥（初次換羽後尚未成年）則有銹褐色頭部和灰色身體，頸部有非常清晰的白色分界。