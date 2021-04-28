有些人靠拾荒維生，要是幸運撿到寶，一夕致富不是夢！大陸1970年代一名家住黑龍江省哈爾濱的拾荒老人，意外撿到一塊「銅疙瘩」，雖然物品不大，但拿在手上沉甸甸的觸感，讓老人家心想，應該可以賣個好價錢，不過當時他並沒有意識到這塊銅疙瘩的珍貴之處，還被孫子當成玩具繫在狗尾巴上，直到老人的外甥女將銅疙瘩帶回學校請專家鑑定，沒想到結果卻遠遠超出眾人想像。

據悉，老人的外甥女是哈爾濱大學歷史系的學生，當時放假到舅舅家玩耍，意外發現一塊銅疙瘩被當成玩具繫在狗尾巴上，並被其別緻的造型給吸引，加上銅疙瘩上頭雕刻的古字，讓她覺得事情並不單純，於是便將銅疙瘩拿到學校請教授辨認，這才發現上頭雕刻的文字屬於「九疊篆」，是一種流行於宋代的「國朝官印」字體。

不過因為不清楚上面雕刻的古文是什麼意思，教授又找了任職文物局的好友幫忙鑑定，沒想到對方一看卻嚇傻了，直言這並非什麼銅疙瘩，而是一枚貨真價實的金印，是大金國的開國皇帝金太祖完顏阿骨打時代的印璽，具有相當高的研究價值。

老人的外甥女得知此事後，隨即回家將這件事告訴老人，並且勸說老人將金印上交，但老人不服氣，認為就算要交給國家，也應該是相關部門出錢收購，並漫天開價，後來經過多方協商，老人才將金印無償捐給國家，並被收藏在哈爾濱的博物館，成為鎮館之寶。

至於金印上雕刻的兩行古字則為「迷裡迭河謀克之印」，據館方介紹，「猛安謀克」是金代女真族的基本軍事組織，謀克印應該是地方政府的官印，至於這枚寶印是如何流傳下來的，已無從考證，但金代印章流傳下來的十分稀少，因此更顯珍貴。