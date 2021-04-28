新冠肺炎疫情持續在全球延燒，印度更陷入前所未有的疫情大爆發，各國為了防止疫情蔓延，除了宣導民眾施打疫苗外，也紛紛頒布「宵禁令」，但義大利有位85歲的老翁，竟在打完疫苗後出現意想不到的「性慾爆發」副作用，害他只好在宵禁期間外出洩慾，還被警察抓到2次，笑翻所有人。

根據英國媒體《太陽報》的報導，義大利南部的埃博利省（Eboli）政府，為了預防疫情持續在當地擴散，因此實施了宵禁令，禁止當地民眾在晚上10點至隔日早上5點期間外出。但一名85歲的老翁卻不甩宵禁令政策，在凌晨期間偷偷前往海灘附近經營情色交易的露營車，與車內女子歡愉，被當地警方在巡邏時抓個正著，老翁也因為違反了宵禁條例被罰處500歐元（約新台幣1.7萬元），並穿上衣服乖乖返回家中。

沒想到隔不到1個小時，警察又在同一台露營車上發現老翁正在與另外2名女子大玩3P，讓警察忍不住詢問老翁到底她們有什麼魅力，讓他不惜被罰也要深夜外出，老翁才不好意思的說出，自己不久前施打完疫苗後疑似產生了神奇的副作用，使他不僅精神變好而且性慾暴漲，整個人生龍活虎就像年輕人一樣「性奮難耐」才出此下策。

最後，老翁因被抓到2次必須付出1000歐元（約新台幣3.4萬元）的罰鍰，但他卻認為這些錢「花的十分值得」，讓現場的警員哭笑不得。